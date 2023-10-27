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Политика ,  
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Путин назвал Украину источником нелегального оружия в России

Путин: в Россию с Украины нелегально ввозится оружие
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Нелегальное оружие поставляется в Россию из Украины, заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Темой заседания стал вопрос оборота оружия на территории России.

«Нужно подумать о том, как попадают на территорию России оружие, боеприпасы незаконным образом, <...> в том числе и с территории Украины», — заявил он. Президент отметил, что оно попадает не в войска, а на территорию страны.

По словам Путина, необходимо принять меры для укрепления нормативно-правовой базы, а также «посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля».

ФСБ регулярно сообщает о пресечении деятельности в России подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.

Так, 20 октября сотрудники службы раскрыли 43 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках и других регионах.

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Силовики пресекли незаконную деятельность 119 человек, а также изъяли 352 единицы огнестрельного оружия, 607 гранат, 33 кг взрывчатки, 138 тыс. патронов и другое оружие и боеприпасы.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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