Путин назвал Украину источником нелегального оружия в России
Нелегальное оружие поставляется в Россию из Украины, заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
Темой заседания стал вопрос оборота оружия на территории России.
«Нужно подумать о том, как попадают на территорию России оружие, боеприпасы незаконным образом, <...> в том числе и с территории Украины», — заявил он. Президент отметил, что оно попадает не в войска, а на территорию страны.
По словам Путина, необходимо принять меры для укрепления нормативно-правовой базы, а также «посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля».
ФСБ регулярно сообщает о пресечении деятельности в России подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.
Так, 20 октября сотрудники службы раскрыли 43 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках и других регионах.
Силовики пресекли незаконную деятельность 119 человек, а также изъяли 352 единицы огнестрельного оружия, 607 гранат, 33 кг взрывчатки, 138 тыс. патронов и другое оружие и боеприпасы.
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