Хуситы сообщили о столкновении с кораблями США в Аденском заливе

Хуситы заявили, что в ходе боя с военными кораблями США, которые пытались защитить коммерческие суда, попали в один из них. По данным американского командования, ни одна из трех ракет не попала в цель

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Хуситы атаковали американские корабли в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, сообщил представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сария.

«Произошло столкновение с несколькими эсминцами и военными кораблями США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандабе, когда они защищали два американских торговых судна», — написал он в телеграм-канале.

Сария уточнил, что в ходе более чем двухчасового столкновения хуситы применили баллистические ракеты и американские коммерческие суда были вынуждены «отступить и вернуться». Он также отметил, что в один кораблей США было прямое попадание.

Представитель «Ансар Аллах» также заявил, что «вооруженные силы Йемена продолжат свои военные операции». По его словам, блокада судоходства в Красном и Аравийском морях продлится до прекращения огня в секторе Газа. Сария отметил, что удары по американским и британским объектам предпринимаются «в рамках законного права на защиту своей страны, своего народа и своей нации».

По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), хуситы в 14:00 по времени Саны (совпадает с московским) 24 января выпустили три ракеты по контейнеровозу Maersk Detroit, при этом одна ракета упала в море, а две другие были сбиты американским эсминцем. В CENTCOM также отметили, что сообщений о повреждениях и пострадавших не было.

В конце 2023 года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. На фоне атак многие морские компании приостановили перевозки через Красное море. В декабре Вашингтон объявил о начале операции «Страж процветания» для обеспечения безопасного судоходства в нем в коалиции с девятью странами, в том числе с Великобританией.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене.