 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

Хуситы сообщили о столкновении с кораблями США в Аденском заливе

Хуситы сообщили о столкновении с кораблями США в Аденском заливе Баб-эль-Мандабе
Сюжет
Война с хуситами
Хуситы заявили, что в ходе боя с военными кораблями США, которые пытались защитить коммерческие суда, попали в один из них. По данным американского командования, ни одна из трех ракет не попала в цель
Фото: Luke Dray / Getty Images
Фото: Luke Dray / Getty Images

Хуситы атаковали американские корабли в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, сообщил представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сария.

«Произошло столкновение с несколькими эсминцами и военными кораблями США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандабе, когда они защищали два американских торговых судна», — написал он в телеграм-канале.

Сария уточнил, что в ходе более чем двухчасового столкновения хуситы применили баллистические ракеты и американские коммерческие суда были вынуждены «отступить и вернуться». Он также отметил, что в один кораблей США было прямое попадание.

Представитель «Ансар Аллах» также заявил, что «вооруженные силы Йемена продолжат свои военные операции». По его словам, блокада судоходства в Красном и Аравийском морях продлится до прекращения огня в секторе Газа. Сария отметил, что удары по американским и британским объектам предпринимаются «в рамках законного права на защиту своей страны, своего народа и своей нации».

США нанесли новый удар по хуситам в Йемене
Политика
Фото: Joe Raedle / Getty Images

По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), хуситы в 14:00 по времени Саны (совпадает с московским) 24 января выпустили три ракеты по контейнеровозу Maersk Detroit, при этом одна ракета упала в море, а две другие были сбиты американским эсминцем. В CENTCOM также отметили, что сообщений о повреждениях и пострадавших не было.

В конце 2023 года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. На фоне атак многие морские компании приостановили перевозки через Красное море. В декабре Вашингтон объявил о начале операции «Страж процветания» для обеспечения безопасного судоходства в нем в коалиции с девятью странами, в том числе с Великобританией.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
София Земляных
хуситы Йемен США Аденский залив ВМС США
Материалы по теме
США нанесли новый удар по хуситам в Йемене
Политика
США и Великобритания нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене
Политика
Хуситы заявили о ракетном ударе по военному кораблю США в Аденском заливе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 24 янв, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 24 янв, 16:50
Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме Общество, 03:16
Суд конфисковал дом Ходорковского в «Яблоневом саду» Политика, 03:11
Симоньян сообщила, что список пленных с Ил-76 согласовали три дня назад Политика, 02:51
Хуситы сообщили о столкновении с кораблями США в Аденском заливе Политика, 02:25
Зеленский отменил поездку по Украине из-за крушения Ил-76 Политика, 02:01
Politico узнала об опасениях ЕС использовать активы России для Украины Политика, 01:44
Аэропорт Сочи вводил ограничения на прием рейсов Общество, 01:42
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Эстония заявила, что создание «линии обороны» не связана с угрозой войны Политика, 01:13
На нефтебазе в Туапсе произошел пожар Политика, 00:55
«РИА Новости» сообщило о деле на проводницу из-за гибели кота Твикса Общество, 00:50
Британия предложила Германии решение по поставкам ракет Taurus Украине Политика, 00:29
В Оренбурге появился стихийный мемориал в память о летчиках сбитого Ил-76 Общество, 00:28
В топ-3 студенческого рейтинга лучших работодателей вошли VK и «Тинькофф» Общество, 00:23
Что говорят о желании главы УЕФА смягчить бан «молодежке» России Спорт, 00:00