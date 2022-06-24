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Политика ,  
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Филологи оценили призыв Матвиенко заменить слова «воркшоп» и «бебиситтер»

Борьба с иностранными словами бесполезна, их появление — неизбежный процесс, заявили опрошенные РБК филологи. Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала решить вопрос с заменой иностранных слов в русском языке
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко законодательно урегулировать использование иностранных слов в русском языке не несет за собой практической пользы, заявил РБК доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом в Институте русского языка РАН Анатолий Баранов.

«Эта тема постоянно возникает. Я помню, еще был студентом, нам демонстрировали записку В. И. Ленина, о том, что надо обратить внимание на то, что мы плохо используем русский язык, [употребляем] слова иностранные. Еще раньше были славянофилы, которые предлагали вместо слова «калоши» говорить «мокроступы». Это абсолютно бессмысленная затея, которая ничего не даст», — сказал он.

По его словам, иностранное влияние на язык происходит всегда. «Есть жизнь практическая. Было греческое влияние, немецкий и французский языки. Сейчас английский. Это неизбежный процесс. Язык сам отберет то, что нужно», — уточнил он.

Матвиенко призвала избавить русский язык от засилья иностранных слов
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Баранов подчеркнул, что в русском языке и раньше было огромное количество заимствований. «Слова, которые кажутся нам вроде бы из общеславянского фонда, оказываются из греческого. Например, слово «терем» — греческое. Хотя оно воспринимается носителями языка как истинно русское», — сказал он.

Идея ограждения языка от лишних иностранных слов имеет право на жизнь, но ее очень тяжело воплотить, заявил РБК доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимир Славкин. «В целом идея защиты русского языка от ненужных заимствований здравая. Другое дело — как определить, насколько необходимо то или иное слово. Например, в цитате В. Матвиенко есть два заимствования — «аналог» и «уникальный». Эти и многие другие слова, пришедшие из разных языков, давно зафиксированы словарями и стали общеупотребительными. А «хайп», «лук», «вау!» можно считать всего лишь модными словечками. Но как быть с такими новейшими заимствованиями, как «хештег», «контент»? Они уже превратились в термины, причем широко используются. Поэтому мне трудно представить себе закон, ограничивающий использование заимствований, хотя бы потому, что в тексте закона должны быть указаны все слова, подлежащие запрету», — заключил он.

Валентина Матвиенко 22 июня поручила комитету по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным использованием иностранных слов в русском языке и найти пути законодательного урегулирования этого вопроса. «Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть», — сказала она. В качестве примера она прочитала стихотворение, где были использованы заимствованные слова: «А у нас сегодня воркшоп (учебное занятие. — РБК), а у вас? А у нас тут бебиситтер хайпанула (няня устроила вокруг себя шум. — РБК), не то слово».

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Аксенов предложил очистить русский язык от англицизмов
Общество
Сергей Аксенов

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости избавить русский язык от английских заимствований. «Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов», — сказал он. Впоследствии с подобным предложением выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, России необходимо создание единого языкового пространства, для которого нужно отказаться «от глупых заимствований и англицизмов».

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Теги
Алена Прохоренко Алена Прохоренко, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Валентина Матвиенко русский язык филология иностранные слова

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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