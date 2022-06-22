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Политика ,  
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Матвиенко призвала избавить русский язык от засилья иностранных слов

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду поручила комитету по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным использованием иностранных слов в русском языке и рассмотреть возможные пути законодательного решения этого вопроса. Заседание транслировалось на сайте Совфеда.

«И это все произносится на правительственном уровне. Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть», — сказала Матвиенко.

Языковое импортозамещение: нужно ли бояться иностранных слов
Экономика образования
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Спикер парламента прочла стихотворение, где были примеры засилья иностранных слов в русском языке. В частности, прозвучали такие строчки: «А у нас сегодня воркшоп (учебное занятие. — РБК), а у вас? А у нас тут бебиситтер хайпанула (няня устроила вокруг себя шум. — РБК), не то слово».

В начале июня в Крыму разработали словарь с «переводом» заимствованных слов на русский язык, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По словам Константинова, настало время «выковырять западничество навсегда», ведь «настоящая русская культура всегда боролась за свою самобытность», хотя и находилась «под колоссальным давлением импортной потребительской культуры», но выстояла, и теперь ее нужно развивать.

Теги
русский язык Валентина Матвиенко Совет Федерации

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