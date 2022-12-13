Госдума поддержала проект об ограничении использования иностранных слов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Приз самому ценному игроку НБА будет носить имя Майкла Джордана Спорт, 17:45
Глава «МосТрансПроекта» показал план развития метро и МЦД до 2030 года Общество, 17:44
Володин встретился с Эрдоганом в Анкаре Политика, 17:40
Роналду не будет завершать карьеру в сборной. Что происходит на ЧМ Спорт, 17:32
Глава Роспотребнадзора завила, что делать прививку от гриппа уже поздно Общество, 17:32
Госдума поддержала проект об ограничении использования иностранных слов Политика, 17:28
Попова заявила о подъеме заболеваемости коронавирусом в России Общество, 17:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На мощностях «Автотора» начали сборку китайских автомобилей Авто, 17:25
Минэк заявил, что не обсуждает пересмотр социально значимых продуктов Бизнес, 17:24
Цены на золото резко подскочили после выхода данных по инфляции в США Инвестиции, 17:18
Российский бизнесмен продал клуб АПЛ американскому миллиардеру Спорт, 17:16
Курс евро поднялся выше ₽67 впервые с 30 мая Инвестиции, 17:16
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 17:12
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала L'Officiel из-за фейков об армии Технологии и медиа, 17:12
Политика ,  
0 

Госдума поддержала проект об ограничении использования иностранных слов

Госдума поддержала законопроект об ограничении использования иностранных слов
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Госдума в первом чтении поддержала правительственный законопроект о защите русского языка от иностранных слов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект предполагает «недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», говорится в пояснительной записке. Норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», объясняют авторы документа.

Список нормативных словарей будет утверждать правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

Материал дополняется.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
русский язык иностранные слова
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter