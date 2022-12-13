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Госдума поддержала проект об ограничении использования иностранных слов
Госдума поддержала законопроект об ограничении использования иностранных слов
Госдума в первом чтении поддержала правительственный законопроект о защите русского языка от иностранных слов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Проект предполагает «недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», говорится в пояснительной записке. Норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», объясняют авторы документа.
Список нормативных словарей будет утверждать правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.
Материал дополняется.
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