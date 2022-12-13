Госдума поддержала проект об ограничении использования иностранных слов

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Госдума в первом чтении поддержала правительственный законопроект о защите русского языка от иностранных слов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект предполагает «недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», говорится в пояснительной записке. Норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», объясняют авторы документа.

Список нормативных словарей будет утверждать правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

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