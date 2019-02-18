Кремль ввел единые «политические» KPI для себя и регионов

О том, что во внутриполитическом блоке Кремля будет введена система KPI для более эффективного выполнения задач, РБК ранее рассказывали источники, близкие к администрации президента.

Что означает KPI о доверии к властям?

KPI по доверию будет основываться на шести критериях, но вице-губернаторам по внутренней политике засчитываются два — показатель доверия президента и индекс поддержки губернатора населением в конкретном регионе, говорит участник семинара. На мероприятии была сформулирована миссия внутриполитического блока как такового — стабильность государства, устойчивость развития, благополучие граждан, сказал РБК другой участник семинара.

На нем обсуждалось, как внутриполитические блоки регионов могут достигать KPI по доверию в различных ситуациях. «Например, если речь идет о расселении ветхого жилья, то для внутриполитического блока важно не количество расселенных квадратных метров, а число людей, которым предоставили новое жилье. Чем больше людей переселили, тем выше уровень доверия», — рассказывает один из участников семинара. Если говорить о вывозе мусора, то для экономических подразделений регионов важно количество вывезенного мусора, а для внутриполитического блока — сколько мусора, наоборот, еще не вывезли, добавляет собеседник РБК.

Что такое «KPI по выборам»?

KPI по выборам, как предполагается, будет включать следующие критерии: результат кандидата от власти или партии власти по итогам кампании, легитимность выборов, уровень явки, рассказывают два участника семинара. Если говорить о результатах на выборах губернаторов, то задача — уверенная победа кандидата от власти в первом туре, поясняет один из собеседников. Явка на выборах «не должна быть низкой — на губернаторских кампаниях в среднем не менее 30%». При этом задачи нагонять цифры нет, подчеркивает один из собеседников. В каждом случае при расчете KPI будут смотреть на специфику региона, говорят оба источника. Что касается уровня легитимности выборов, то этот критерий возможно оценивать по данным соцопросов, таких как соотношения числа граждан, положительно и отрицательно ответивших на вопрос о том, верят ли они в честность избирательной кампании.

На семинаре разбирали и кейсы конкретных кампаний, в которых проиграла власть, сообщили два источника РБК: выборы губернатора Хабаровского края, где победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, выборы в заксобрание Ульяновской области и в гордуму Новгорода — в обоих случаях по итогам кампаний «Единая Россия» получила одни из худших результатов.

Участники семинара также обсуждали, как не допускать перерастания социальных протестов в политические, говорит участник мероприятия. «Нужно вовремя реагировать и решать социальные проблемы, пока они не вышли из-под контроля. Моделировалось поведение внутриполитического блока в конкретных ситуациях — например, какие шаги следует предпринять в случае чрезвычайной ситуации», — рассказывает собеседник РБК. Говорилось и о необходимости ведения разъяснительной работы по возникающим проблемам, умения работать с соцсетями, добавляет другой участник семинара в беседе с РБК.

Зачем нужны единые KPI?

Общая для внутриполитического блока Кремля и замов губернаторов по внутренней политике система KPI — полезное нововведение, считает политтехнолог Григорий Казанков. «Они и так всегда работали в связке, но возникали ситуации, когда одна сторона сваливала ответственность на другую», — добавляет он. Введение общей системы KPI «устраняет возможность перекладывания ответственности друг на друга, позволяет иметь общую систему координат и понимание общих задач», уверен эксперт.

Если говорить о KPI по выборам, то ориентиры по избирательным кампаниями давались всегда, но, как правило, это касалось только результата и явки, продолжает Казанков. Очень важно, что власти намерены измерять и легитимность, добавляет он. Уровень доверия — социологически измеряемый показатель, давно присутствует в различных социологических продуктах, поэтому в случае введения KPI по доверию нечего возразить, говорит политолог Виталий Иванов.

Что касается KPI по выборам, то это продолжение практики, сложившейся очень давно, еще в 1990-х при Борисе Ельцине, добавляет эксперт: «Можно называть это KPI, можно не называть, но с губернаторов, вице-губернаторов по внутренней политике, мэров всегда спрашивали за результаты выборов. Начиная с середины 1990-х десятки губернаторов и их замов лишились своих должностей за плохие итоги выборов».