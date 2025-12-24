Собянин заявил о дефиците 500 тыс. работников в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Дефицит трудовых ресурсов в Москве достигает 500 тыс. человек, сообщил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой.

«Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400 до 500 тысяч человек», — сказал мэр.

По его словам, которые приводит ТАСС, из-за демографической ситуации эта проблема будет нарастать.

В начале декабря он отмечал, что нехватка кадров наблюдается во всех секторах экономики столицы. «Из всей массы людей, которые требуются на рынке, из 500 тыс., к примеру, 70% требуются как раз граждане с рабочими специальностями, высококвалифицированные рабочие», — сказал он.

Собянин добавил, что ранее на рынке образования был «перекос»: готовили больше специалистов с высшим образованием, но значительно меньше люди шли учиться в колледжи. Теперь мэрия «старается перевернуть эту пирамиду», сказал он.

Как отмечал ранее руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов, в экономике города занято свыше 8 млн человек. По оценке Международной организации труда, средний уровень безработицы в столице один из самых низких среди регионов России и в мире — 0,7%, при этом сохраняется высокая потребность в квалифицированных кадрах.

В декабре 2024 года в правительстве оценивали нехватку высококвалифицированных кадров в России в 1,5 млн человек. В основном речь шла о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ. Минтруд прогнозировал кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году.

