SuperJob назвал сферы с самым сильным кадровым голодом в России

По данным SuperJob, наиболее остро проблема нехватки персонала ощущается в медицине и строительстве, также о ней говорят представители сфер продаж, услуг и логистики. В целом жалобы на дефицит кадров немного снизились
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Большинство российских компаний по-прежнему испытывают кадровый голод, хотя жалобы на нехватку персонала постепенно снижаются, говорится в исследовании SuperJob (есть у РБК). Опрос был проведен 22 сентября — 10 октября среди представителей 1 тыс. предприятий во всех округах страны.

О дефиците работников сообщили 78% компаний (для сравнения: 81% в 2024 году и 86% в 2023-м), не испытывают такой проблемы только 16% респондентов. Еще 6% затруднились с ответом.

Как показал опрос, больше всего кадров сейчас не хватает в медицине (90%), строительстве (83%), в сферах продаж и услуг (по 80%) и логистики (79%). В IT с дефицитом сталкиваются 78% компаний, в финансах — 76%.

Эксперты назвали «недооцененный» способ борьбы с дефицитом кадров
Экономика
Фото:Олег Яковлев / РБК


В основном о дефиците говорят крупные компании, где работают от 1 тыс. человек (84%). Жалоб от небольших и средних организаций поступает меньше (79 и 72% соответственно).

SuperJob отмечает, что по количеству вакансий лидируют промышленность, строительство и ретейл, а в медицинской сфере спрос на персонал за год не изменился. Общее число вакансий на рынке снизилось на 16%, а число резюме выросло на 18%.

В декабре 2024 года в правительстве оценивали нехватку высококвалифицированных кадров в 1,5 млн человек. В основном речь шла о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ. Минтруд прогнозировал кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году.

По данным HeadHunter, на апрель 2025-го показатель составлял около 2 млн человек. Рекрутинговый сервис допустил, что в ближайшие пять лет он может удвоиться.

