Собянин заявил о нехватке полумиллиона специалистов в Москве
В Москве во всех секторах экономики наблюдается нехватка кадров, столице не хватает около 500 тыс. специалистов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».
«Только по Москве сегодня нехватка специалистов около полумиллиона… Во всех секторах кадров не хватает. Практически во всех, без исключения», — сказал мэр столицы.
По его словам, это связано с демографической ситуацией и с активным развитием экономики. «Что касается рабочих специальностей, то это всегда была проблема. Сегодня она еще более обострилась. Из всей массы людей, которые требуются на рынке, из 500 тыс., к примеру, 70% требуются как раз граждане с рабочими специальностями, высококвалифицированные рабочие», — сказал он.
Он пояснил, что ранее на рынке образования был «перекос»: готовили больше специалистов с высшим образованием, но значительно меньше люди шли учиться в колледжи. Теперь мэрия «старается перевернуть эту пирамиду», сказал мэр.
В декабре 2024 года в правительстве оценивали нехватку высококвалифицированных кадров в России в 1,5 млн человек. В основном речь шла о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ. Минтруд прогнозировал кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году. По оценке HeadHunter, на апрель 2025-го нехватка кадров в России составляла около 2 млн человек.
