ЕК начала расследование против соцсети Х
Еврокомиссия начала разбирательство в отношении соцсети Х (бывший Twitter) в связи с возможным нарушением ею закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), сообщается на сайте ЕК.
Расследование будет сосредоточено на вопросах о том, соблюдает ли соцсеть требования DSA о противодействии распространению незаконного контента в ЕС; насколько эффективны меры, которые она предпринимает для борьбы с манипулированием информацией; каковы меры для повышения прозрачности деятельности Х; вводят ли пользователей в заблуждение пометки на аккаунтах в виде галочек, которые можно получить, имея платную подписку.
Европейские власти ранее провели предварительное расследование на основе двух отчетов Х, а также ее ответа на запрос ЕК, где в том числе шла речь о распространении незаконного контента в контексте войны ХАМАС и Израиля.
В ЕК отметили, что это первое официальное разбирательство такого рода. Комиссия будет собирать доказательства нарушений, а также сможет вводить различные меры по принуждению соцсети к соблюдению положений DSA.
Х и ее владелец Илон Маск пока не комментировали открытие разбирательства со стороны ЕК. Business Insider писал в октябре, что Маск допускал блокировку соцсети для пользователей из Евросоюза или удаление приложения для этого региона из-за нежелания соблюдать требования закона о цифровых услугах.
Требования DSA применяются к крупным онлайн-платформам (very large online platforms, VLOP) с августа этого года. Х имеет такой статус с апреля, поскольку у нее было зафиксировано наличие 112 млн активных пользователей в месяц (для получения статуса нужно более 45 млн). С 17 февраля следующего года требования DSA должны будут выполнять все платформы.
Имеющие статус VLOP платформы обязаны:
- выявлять «любые системные риски», которые появляются в ЕС в результате работы платформы или использования ее услуг;
- уведомлять физических и юридических лиц о решении о модерации контента с возможностью возмещения ущерба в связи с этим решением;
- не разрабатывать дизайн интерфейсов таким образом, чтобы он вводил в заблуждение пользователей или ухудшал их способность принимать обоснованные решения;
- предоставлять пользователям эффективный доступ к данным о платформе;
- собрать в репозитории данные о рекламе, размещенной на платформе, в течение года с момента последнего размещения.