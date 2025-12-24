 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

КГБ Белоруссии заявил о раскрытии сети иностранных спецслужб

В Белоруссии ликвидировали сеть иностранных спецслужб, которые занимались прослушкой пилотов, заявили в КГБ. Ранее Лукашенко говорил, что Россия дважды за этот год предупреждала его лично о прослушке со стороны США
Иван Тертель
Иван Тертель (Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС)

Контрразведка Белоруссии выявила и ликвидировала сеть агентов иностранных спецслужб, которая занималась прослушкой пилотов гражданской и военной авиации. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель после доклада президенту Александру Лукашенко, его слова передает БелТА.

Также агентами велся мониторинг вокруг режимных объектов. «Большая масштабная работа контрразведки позволила ликвидировать эти угрозы», — подчеркнул он.

Тертель констатировал серьезную активизацию разведывательно-подрывной деятельности в отношении республики. По его словам, практически ежедневно спутниковые группировки западных государств, спецслужб, вооруженных сил следят за ситуацией в республике, «фотографируют и снимают». Проводится анализ работы железнодорожного транспорта, логистики объектов оборонного значения и таких предприятий, как МАЗ и БелАЗ.

«Очень активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Практически мы под электронным колпаком находимся», — подчеркнул Тертель, добавив, что Лукашенко «держит руку на пульсе и ставит соответствующие задачи» по безопасности КГБ.

Лукашенко рассказал о предупреждении от контрразведки России
Политика
Александр Лукашенко

Как ранее заявил Лукашенко, российские спецслужбы дважды за текущий год предупредили его о том, что США осуществляют прослушку телефонов его ближайшего окружения, включая членов семьи. Он также добавил, что получил от российских коллег конкретные фамилии и номера телефонов, находящиеся под наблюдением. После этого Лукашенко запросил аналогичную информацию у КГБ.

В октябре первый зампредседателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов сообщал, что на территории стран Евросоюза политические противники белорусских властей готовят «так называемую освободительную армию» для захвата власти в республике.

Белорусский лидер летом говорил, что Россия помогла обеспечить безопасность республики от Североатлантического альянса. «Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы сегодня», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Белоруссия КГБ разведка спецслужбы
Материалы по теме
КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании армии для свержения власти
Политика
В КГБ Белоруссии заявили о работе над установлением контактов с Украиной
Политика
КГБ Белоруссии заявил о подготовке «террористических ячеек» в Польше
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича разведчиком Политика, 15:20
Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию Политика, 15:13
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 15:10
Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания правительства Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
11 коллекций российских брендов, которые пригодятся и после Нового года Стиль, 15:02
Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма Политика, 15:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин приехал в Дом правительства Политика, 15:01
Гарт заявила, что Латвия сразу отказалась принимать российских саночников Спорт, 14:59
Гидрометцентр сообщил о резком повышении температуры в Москве 24 декабря Общество, 14:58
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 14:45
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 14:43
Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве до 2030 года Недвижимость, 14:41
В Туле простились с директором музея оружия Надеждой Калугиной Общество, 14:41