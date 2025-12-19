 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко рассказал о предупреждении от контрразведки России

Лукашенко: разведка сообщила о прослушке телефонов его близких со стороны США
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские спецслужбы предупредили его о том, что Соединенные Штаты Америки осуществляют прослушку телефонов его ближайшего окружения, включая членов семьи. Об этом он сообщил во время выступления на Всебелорусском народном собрании, передает телеграм-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, контрразведка России уже во второй раз в течение года лично проинформировала его об этом. «Совсем недавно во второй раз в течение этого года меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с президентом, мои дети, еще там кто-то (...) — они на контроле Соединенных Штатов Америки», — сказал белорусский лидер.

Он также добавил, что получил от российских коллег конкретные фамилии и номера телефонов, находящиеся под наблюдением. После этого Лукашенко запросил аналогичную информацию у Комитета государственной безопасности Белоруссии, и белорусские спецслужбы, по его словам, предоставили дополнительные факты о прослушке со стороны США.

Ксения Потрошилина
Александр Лукашенко прослушка США

