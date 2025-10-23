 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Белоруссии⁠,
0

КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании армии для свержения власти

КГБ Белоруссии: противники Минска готовят в ЕС «освободительную армию»
Сюжет
Протесты в Белоруссии
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

На территории стран Евросоюза политические противники белорусских властей готовят «так называемую освободительную армию» для захвата власти в республике. Об этом заявил первый зампредседателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов на Третьей конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе.

«По замыслам оппонентов власти, она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад», — сказал Теребов (цитата по Sputnik).

Численность армии составит 9–15 тыс. человек, ее основу могут составить незаконные вооруженные формирования из Польши, Литвы и Украины, утверждает Теребов.

Для тренировок радикалы пользуются макетами белорусских объектов государственного управления и армии. «Элементами обучения таких боевиков является использование БПЛА <...> тактика одиночных и групповых боевых действий в городских условиях, штурм зданий, подготовка к проведению диверсий», — пояснил Теребов.

Власти Польши заявляли, что не желают конфронтации. «Я думаю, что мы теперь должны быть осторожны с нашими военными самолетами и кораблями возле границ России, нам не нужны конфронтации», — сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Белоруссия Евросоюз КГБ
Материалы по теме
На границе Белоруссии и Латвии нашли избитых беженцев, один погиб
Политика
В Белоруссии началась третья за год проверка войск на боеготовность
Политика
В Белоруссии запретили распространять роман Ирвина Уэлша «На игле»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за дела о смерти Народицкого Спорт, 13:15
Евросоюз запретил ввозить в Россию игрушки с моторчиком Политика, 13:13
Силы ПВО за четыре часа сбили 32 дрона в семи регионах России Политика, 13:11
После взрыва в Копейске спасатели ищут 12 сотрудников завода Общество, 13:10
КНДР испытали два гиперзвуковых снаряда Политика, 13:06
Ozon сообщил о восстановлении сайта после сбоя Бизнес, 13:01
Как программирование районов стало ключом к прибыли и качеству жизни РБК Компании, 13:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие регистрации Общество, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании армии для свержения власти Политика, 12:50
Пассажиропоток московского метро с начала года вырос на 1,5% Город, 12:48
Что ждет нарушителей ПДД с иностранными номерами. Ответ МВД Авто, 12:36
Путин наградил погибшего военкора Зуева орденом Мужества Политика, 12:34
Клуб КХЛ расторг контракт с внуком Третьяка Спорт, 12:34