КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании армии для свержения власти

Фото: Omar Marques / Getty Images

На территории стран Евросоюза политические противники белорусских властей готовят «так называемую освободительную армию» для захвата власти в республике. Об этом заявил первый зампредседателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов на Третьей конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе.

«По замыслам оппонентов власти, она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад», — сказал Теребов (цитата по Sputnik).

Численность армии составит 9–15 тыс. человек, ее основу могут составить незаконные вооруженные формирования из Польши, Литвы и Украины, утверждает Теребов.

Для тренировок радикалы пользуются макетами белорусских объектов государственного управления и армии. «Элементами обучения таких боевиков является использование БПЛА <...> тактика одиночных и групповых боевых действий в городских условиях, штурм зданий, подготовка к проведению диверсий», — пояснил Теребов.

Власти Польши заявляли, что не желают конфронтации. «Я думаю, что мы теперь должны быть осторожны с нашими военными самолетами и кораблями возле границ России, нам не нужны конфронтации», — сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.