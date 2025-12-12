Мандат арестованного депутата получит расследователь «Народного фронта»

Мандат депутата Госдумы, освобожденный Анатолием Вороновским, получит Валерий Горюханов. Сейчас он является депутатом заксобрания Краснодарского края

Валерий Горюханов (Фото: valeriygoryukhanov / VK)

Мандат депутата Госдумы, освободившийся после лишения полномочий Анатолия Вороновского, получит Валерий Горюханов. Такое решение принял генсовет «Единой России» на своем заседании, передает корреспондент РБК.

Горюханов баллотировался на выборах в Госдуму 2021 года следующим номером после Вороновского. На данный момент политик является депутатом заксобрания Краснодарского края и входит в комитет по вопросам местного самоуправления.

Представляя его кандидатуру, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев обратил внимание, что Горюханов занимает пост замглавы управления общественных расследований в социально-экономической сфере исполкома движения «Народный фронт». Кроме того, Горюханов является победителем конкурса «Лидеры России. Политика», организованного администрацией президента для поиска потенциальных кандидатов на выборы депутатов.

Госдума лишила мандата Анатолия Вороновского 2 декабря. Депутат написал заявление с просьбой закончить его депутатские полномочия после возбуждения против него уголовного дела. 3 декабря он был арестован в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере.