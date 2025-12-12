Мандат арестованного депутата получит расследователь «Народного фронта»
Мандат депутата Госдумы, освободившийся после лишения полномочий Анатолия Вороновского, получит Валерий Горюханов. Такое решение принял генсовет «Единой России» на своем заседании, передает корреспондент РБК.
Горюханов баллотировался на выборах в Госдуму 2021 года следующим номером после Вороновского. На данный момент политик является депутатом заксобрания Краснодарского края и входит в комитет по вопросам местного самоуправления.
Представляя его кандидатуру, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев обратил внимание, что Горюханов занимает пост замглавы управления общественных расследований в социально-экономической сфере исполкома движения «Народный фронт». Кроме того, Горюханов является победителем конкурса «Лидеры России. Политика», организованного администрацией президента для поиска потенциальных кандидатов на выборы депутатов.
Госдума лишила мандата Анатолия Вороновского 2 декабря. Депутат написал заявление с просьбой закончить его депутатские полномочия после возбуждения против него уголовного дела. 3 декабря он был арестован в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру