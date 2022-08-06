МИД назвал популистским требование посла Украины вернуть имущество СССР

Россия имеет права собственности на зарубежное имущество СССР, вопрос окончательно урегулирован, указали в МИДе. Ранее посол Пристайко заявил, что Украина не ратифицировала соглашение об обмене активов на уплату долга республик

Вадим Пристайко (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который потребовал от Москвы вернуть часть зарубежных активов СССР, не имеют под собой оснований и носят популистский характер, заявили РБК в департаменте информации и печати российского МИДа.

В ведомстве отметили, что с точки зрения международного права СССР как его субъект продолжил существовать: «Государство под названием «СССР» не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием «Российская Федерация». Для обозначения такого рода явлений в международном праве используется понятие «продолжательство».

Статус России как правопреемницы СССР признало международное

сообщество и подтвердил Международный суд ООН, указали в МИДе. Страна взяла на себя обязательства по выплате внешнего госдолга СССР, погасила его без помощи Украины и других бывших союзных республик и имеет права собственности на зарубежное имущество Советского Союза, добавили там.

«Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат», — заключил департамент.

1 августа Пристайко заявил, что после развала СССР Россия «предложила всем республикам забыть о долгах» Союза взамен на все его зарубежное имущество, и Украина стала единственной республикой, которая не ратифицировала соглашение. По словам дипломата, Киев просил Москву раскрыть полные данные по советским активам и долгам, но Россия этого не сделала. Теперь Украина требует возврата «хотя бы трети того, что находится за границей», в том числе некоторых объектов в Великобритании (как писала The Times, в стране находятся 18 принадлежащих России объектов недвижимости, которую могут конфисковать как замороженный актив и передать Украине, пострадавшей в результате боевых действий).

В начале 1990-х годов Россия взяла на себя обязательства бывших советских республик по внешнему долгу в обмен на причитавшуюся им долю в зарубежной собственности Советского Союза. По данным на январь 1994 года, долг бывшего СССР составлял $104,5 млрд. В 2017 году Минфин объявил о погашении последнего долга — Россия перечислила $125 млн Боснии и Герцеговине за товары, которые поставлялись из союзной Югославии в СССР.

Читайте на РБК Pro Pro Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Статьи Pro Как просить повышения зарплаты: 9 правил Как просить повышения зарплаты: 9 правил Инструкции Pro На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам Статьи Pro Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Статьи Pro Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Инструкции Pro Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Статьи Pro Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Статьи Pro Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Исследования

В конце 2021 года российский президент Владимир Путин заявил, что Москва погасила все советские долги, но «далеко не все» республики бывшего СССР передали ей активы Советского Союза. В числе этих стран Путин назвал Украину. «Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», — говорил он в феврале 2020-го.