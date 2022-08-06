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МИД назвал популистским требование посла Украины вернуть имущество СССР

МИД России назвал популистским требование посла Украины в Британии вернуть имущество СССР
Россия имеет права собственности на зарубежное имущество СССР, вопрос окончательно урегулирован, указали в МИДе. Ранее посол Пристайко заявил, что Украина не ратифицировала соглашение об обмене активов на уплату долга республик
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который потребовал от Москвы вернуть часть зарубежных активов СССР, не имеют под собой оснований и носят популистский характер, заявили РБК в департаменте информации и печати российского МИДа.

В ведомстве отметили, что с точки зрения международного права СССР как его субъект продолжил существовать: «Государство под названием «СССР» не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием «Российская Федерация». Для обозначения такого рода явлений в международном праве используется понятие «продолжательство».

Статус России как правопреемницы СССР признало международное
сообщество и подтвердил Международный суд ООН, указали в МИДе. Страна взяла на себя обязательства по выплате внешнего госдолга СССР, погасила его без помощи Украины и других бывших союзных республик и имеет права собственности на зарубежное имущество Советского Союза, добавили там.

Посол Украины в Британии потребовал от России возврата имущества СССР
Политика
Вадим Пристайко

«Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат», — заключил департамент.

1 августа Пристайко заявил, что после развала СССР Россия «предложила всем республикам забыть о долгах» Союза взамен на все его зарубежное имущество, и Украина стала единственной республикой, которая не ратифицировала соглашение. По словам дипломата, Киев просил Москву раскрыть полные данные по советским активам и долгам, но Россия этого не сделала. Теперь Украина требует возврата «хотя бы трети того, что находится за границей», в том числе некоторых объектов в Великобритании (как писала The Times, в стране находятся 18 принадлежащих России объектов недвижимости, которую могут конфисковать как замороженный актив и передать Украине, пострадавшей в результате боевых действий).

В начале 1990-х годов Россия взяла на себя обязательства бывших советских республик по внешнему долгу в обмен на причитавшуюся им долю в зарубежной собственности Советского Союза. По данным на январь 1994 года, долг бывшего СССР составлял $104,5 млрд. В 2017 году Минфин объявил о погашении последнего долга — Россия перечислила $125 млн Боснии и Герцеговине за товары, которые поставлялись из союзной Югославии в СССР.

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В конце 2021 года российский президент Владимир Путин заявил, что Москва погасила все советские долги, но «далеко не все» республики бывшего СССР передали ей активы Советского Союза. В числе этих стран Путин назвал Украину. «Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», — говорил он в феврале 2020-го.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Екатерина Костина Екатерина Костина
МИД СССР Украина зарубежные активы
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