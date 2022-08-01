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Посол Украины в Британии потребовал от России возврата имущества СССР

Посол Украины в Британии Пристайко потребовал от России возврата трети имущества СССР
В Киеве считают, что Россия должна вернуть часть зарубежного имущества СССР, так как Украина не ратифицировала соглашение об обмене активов на уплату долга союзных республик
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко (Фото: Petr David Josek / AP)

Украина требует от России вернуть хотя бы треть заграничного имущества СССР, которое получила в обмен на оплату долгов Союза после его распада, заявил в интервью «Суспильному» посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По словам диппредставителя, после развала СССР Россия «предложила всем республикам забыть о долгах» Союза, но взамен получила его имущество по всему миру.

«Украина — единственная республика, которая сначала согласилась, но не ратифицировала соглашение. Наш аргумент был следующий: мы не против, если это справедливая договоренность, только покажите, что Советский Союз должен, и покажите активы, которые есть по миру», — сказал Пристайко (цитата по LIGA.net). Эту информацию Москва не обнародовала, говорится в сообщении.

Дипломат отметил, что теперь Киев требует возврата «хотя бы трети того, что находится за границей», в том числе некоторых объектов в Великобритании, которые, как считает Украина, «были незаконно зарегистрированы на Российскую Федерацию».

Британская The Times в июле писала, что в стране находятся 18 объектов недвижимости, принадлежащих России, в том числе замок XIX века. Его, по данным газеты, могут конфисковать как замороженный актив и передать Украине.

РБК обратился за комментарием в МИД России.

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В 1992–1994 годах Россия взяла на себя обязательства бывших советских республик по внешнему долгу, а те взамен отказались от причитавшейся им доли в зарубежных активах СССР. Размер долга Союза по состоянию на 1 декабря 1991-го (по данным на январь 1994-го) составлял более $100 млрд. Последний долг Россия выплатила в 2017-м.

Российский президент Владимир Путин в 2020 году указывал, что Москва погасила все советские долги, но не все бывшие республики передали свои активы в обмен на это. «Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», — отметил он.

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