WP сообщила о дилемме для Трампа из-за войск США в Сирии

США, имеющие свыше десяти военных баз в Сирии, обсуждают целесообразность сохранения военного присутствия на фоне «потрясений» на Ближнем Востоке и участившихся обстрелов, выяснила WP. Ситуацию газета называет дилеммой для Трампа

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Внезапный крах режима Башара Асада в Сирии ставит под сомнение долгосрочную военную миссию США в этой стране, поскольку главный партнер Пентагона в регионе — курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) — в настоящее время «борется за выживание», тогда как избранный президент США Дональд Трамп скептически относится к продолжению сирийской кампании, пишет The Washington Post (WP)

Газета отмечает, что уже 20 января, когда Трамп официально вступит в должность, он столкнется с «изменившимся» Ближним Востоком и все более насущными вопросами о будущем примерно 2 тыс. американских военнослужащих, размещенных в Сирии. Сам республиканец ранее неоднократно угрожал вывести американские войска из Сирии, однако будучи избранным так и не раскрыл свою окончательную стратегию по этому направлению.

Вместе с тем, пишет WP, его советники ясно дали понять, что главным приоритетом будет сдерживание «Исламского государства» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в России), которое, хотя и ослабло, получило шанс перегруппировать свои силы в Сирии.

Как рассказал газете спецпредставитель по Сирии во время первого срока Трампа Джеймс Джеффри, свергнувшие Асада боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), фактически возглавившие новое правительство САР, в прошлом успешно боролись с ИГ. «Трамп спросит: «Зачем мне держать… войска для борьбы с ИГ, когда по сути все наши боевые действия сводятся к их бомбардировкам в пустыне? И будет очень сложно ответить на этот вопрос», — отметил дипломат.

Член палаты представителей Майкл Уолц, которого Трамп назначил советником по национальной безопасности, также заявил, что республиканец хоть и намерен ограничить иностранные связи, но не позволит ИГ возродиться. «Президент предельно ясен, и его мандат от избирателей состоял в том, чтобы сделать все возможное, чтобы не допустить, чтобы мы [втянулись] в новые войны на Ближнем Востоке, — сказал Уолц в недавнем интервью Fox News. — Но в Сирии он ясно видит угрозу ИГ, которая все еще существует. <...> Мы должны держать ее под контролем».

США имеют более десяти военных баз на территории Сирии (в основном на севере страны), на которых размещены около 2 тыс. военных. Во время событий «арабской весны» США тесно сотрудничали с курдами в борьбе против ИГ, а после заявленной победы над группировкой войска сохранили присутствие в нефтеносных регионах под контролем курдских СДС.

Один из источников WP в Пентагоне рассказал, что чиновники Пентагона и Центрального командования США (CENTCOM), которое курирует операции на Ближнем Востоке, провели плановые совещания по вопросу целесообразности миссии в Сирии на фоне «потрясений» на Ближнем Востоке. Газета отмечает, что вопрос обсуждался как на фоне падения режима Асада, так и на фоне участившихся с начала войны Израиля и ХАМАС обстрелов американских баз в регионе.

Главным фактором, определяющим будущее миссии США, вероятно, станут будущие договоренности между курдскими властями на северо-востоке Сирии и новым правительством во главе с ХТШ в Дамаске, указывает WP. При этом, пишет газета, хотя СДС проявила себя как верный товарищ Вашингтона в борьбе с террористами, ее надежда на получение автономии давно вызывает трения между Вашингтоном и его союзником по НАТО Турцией, которая считает СДС частью запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

WP не исключает, что после взятия Манбиджа сирийские силы могут двинуться на Кобани, крупный город, населенный в основном курдами. По словам старшего научного сотрудника Института Ближнего Востока Чарльза Листера, СДС находится в «очень, очень сложной» ситуации, поскольку некурдские бойцы в рядах группировки бежали, а лидеры задаются вопросом, как долго они будут получать поддержку США. «Они более уязвимы, чем когда-либо», — сказал он.

Отставной генерал США и бывший командующий CENCOM Джозеф Вотел заявил, что отношения Вашингтона с другими партнерами могут пострадать, если они откажутся от поддержки своих союзников. «Я думаю, мы должны оказывать все большее и большее давление на Турцию, чтобы она прекратила свои операции и операции СНА («Сирийской национальной армии»). Мы можем создать здесь ситуацию, в которой ИГИЛ может восстановиться и вновь закрепиться», — заявил военный.

После свержения сирийского правительства 8 декабря протурецкие повстанческие группировки перешли в наступление на курдские формирования и в течение нескольких дней захватили у курдов два крупных города — Манбидж на севере страны и Дейр эз-Зор на востоке. Столкновения с повстанцами вынудили подразделения курдов прекратить операции против ИГ, говорил ранее командующий СДС генерал Мазлум Абди. Командование курдов также выржало опасения, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом они снова лишатся поддержки США.

При этом сам Трамп еще в начале ноября заявил, что сохранение контроля над сирийской нефтью служит главной целью Вашингтона. «Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!», — отмечал избранный президент.