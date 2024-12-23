В команде Трампа заявили, что ВС США не должны присутствовать в Сирии

США имеют более 10 военных баз на территории Сирии, расположенных в основном в нефтеносных регионах на севере. Советник Трампа Уолц напомнил о позиции республиканца, что США не хотят быть втянуты в новые войны на Ближнем Востоке

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Американские военнослужащие не должны находиться на территории Сирии, заявил член палаты представителей США республиканец Майк Уолтц, которого избранный президент Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) назначил советником по национальной безопасности.

«[Избранный] президент Трамп абсолютно прав. Его мандат, который получил подавляющее большинство [голосов избирателей], звучал так: «Не втягивайте нас в ближневосточные войны». Мы не хотим, чтобы американские военные бегали по территории Сирии в любом виде или форме», — сказал он в интервью Бену Шапиро.

Вместе с тем Уолц отметил, что США должны продолжить «пристально следить» за ситуацией в регионе, в том числе за действиями «Исламского государства» (ИГИЛ; организация признана террористической и запрещена в России) и границей Израиля.

США имеют более десяти военных баз на территории Сирии (в основном на севере страны), на которых размещены около 2 тыс. военных. Во время событий «арабской весны» США тесно сотрудничали с курдами в борьбе против ИГИЛ, а после заявленной победы над группировкой войска сохранили присутствие в нефтеносных регионах под контролем курдских «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF).

После свержения сирийского правительства 8 декабря протурецкие повстанческие группировки перешли в наступление на курдские формирования и в течение нескольких дней захватили у курдов два крупных города — Манбидж на севере страны и Дейр эз-Зор на востоке.

Столкновения с повстанцами вынудили подразделения курдов прекратить операции против ИГИЛ, говорил ранее командующий СДС генерал Мазлум Абди. Командование курдов опасается, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом они снова лишатся поддержки США.

При этом сам Трамп еще в начале ноября заявил, что сохранение контроля над сирийской нефтью служит главной целью Вашингтона. Вместе с тем он отметил, что США не заинтересованы в патрулировании границ.

Турция рассматривает курдскую автономию в качестве террористической организации. Анкара опасается, что самоуправление курдов в Сирии может усилить сепаратистское движение курдов на турецкой территории. «Турция не может допустить, чтобы ответвление группировки, с которой она боролась 40 лет, стало доминирующей властью {в Сирии]», — объяснял аналитик Месут Йеген из аналитического центра Reform Institute, базирующегося в Стамбуле.