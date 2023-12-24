В Киеве рассказали, когда начнется демобилизация на Украине

Демобилизация на Украине возможна только после окончания конфликта, заявил министр обороны Умеров. При этом, по его словам, власти нашли решения, чтобы находящиеся в зоне боевых действий солдаты смогли отдохнуть

Фото: John Moore / Getty Images

Полная демобилизация на Украине возможна только после окончания конфликта в стране. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает «Страна.ua».

«Слово «демобилизация» мы можем использовать только после окончания войны. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически», — рассказал министр.

Вместе с этим он заявил, что демобилизация военных не будет зависеть от количества новых мобилизованных. «Мы должны понимать, что это вопрос справедливости для всех. И мы нашли решения, которые будут поданы в Верховную раду», — отметил Умеров, не уточнив, что это за решения.

По данным УНИАН, в новом законопроекте, который будет регулировать мобилизацию, демобилизацию, отсрочку и социальную защиту, прописано, что военные смогут получить только «отдых или частичное увольнение». Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая ранее утверждала, что в законопроекте будет предусмотрено право на увольнение со службы тех военных, которые после введения военного положения находились в строю более 36 месяцев.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине президент Владимир Зеленский объявил 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции. В ноябре Зеленский предложил провести демобилизацию срочников, у которых завершился срок службы. Как уточнял секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, их демобилизация пройдет в ближайшее время. Те, кто захочет остаться на службе, смогут заключить контракты, добавил он.

Зеленский ранее в декабре говорил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тыс. солдат. В том же месяце он сообщил о просьбе Генштаба и главкома ВСУ Валерия Залужного о призыве дополнительных 500 тыс. человек. По его словам, у него пока нет понимания по вопросу демобилизации тех, кто уже служит, и он ожидает от военных конкретики по этому поводу. Новая мобилизация, по оценке Зеленского, обойдется бюджету в 500 млрд грн (около $13 млрд). С учетом этих факторов он отказался одобрить новый набор.

Минобороны Украины после этого заявило, что планирует набрать нужное количество военнослужащих любым способом, в том числе принудительным. В то же время генерал ВСУ Дмитрий Марченко усомнился в возможности реализации инициативы. По его словам, из-за того, что в ВСУ больше не идут добровольцы, представители территориальных центров комплектования «вынуждены ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор», а такие рейды нередко заканчиваются конфликтами. При этом пограничники чуть ли не ежедневно задерживают уклонистов, пытающихся незаконно пересечь границу, говорил Марченко.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в середине декабря сообщил, что потери украинской армии с начала военной операции составили 383 тыс. убитыми и ранеными. Мобилизационный резерв Украины не безграничен, и судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией до «последнего украинца», заявлял президент Владимир Путин.