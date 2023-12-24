Испания перестала блокировать участие ЕС в операции США против хуситов

Испания сняла вето с участия ЕС в операции против хуситов, но отказалась от нее

Страны ЕС сообщили о готовности присоединиться к операции США «Страж процветания» против атак хуситов на коммерческие суда, но Испания заблокировала решение. Теперь Мадрид перестал блокировать его, но сам отказался от участия

Мадрид, Испания (Фото: Carlos LujÃ°N / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Испания снимет вето на участие Евросоюза в международной операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, но сама не будет в ней участвовать, сообщает El Mundo. По данным издания, об этом говорится в соответствующей ноте Минобороны страны.

О начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian), которую инициировали США, 19 декабря объявил глава Пентагона Ллойд Остин. Среди участников он назвал Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.

На следующий день агентство DPA сообщило, что Евросоюз начал рассматривать возможность присоединиться к миссии в Красном море в рамках расширения военно-морской операции «Аталанта» по предотвращению захватов пиратами судов и обеспечению безопасности морских путей в Индийском океане, которая была запущена в 2008 году. Операцию ЕС возглавляет Испания, в ней также участвуют Германия, Нидерланды, Швеция и Италия, отмечает Politico.

«Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море», — написал в X (бывшая Twitter) глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после экстренного заседания постоянных представителей стран ЕС. По его словам, страны — члены блока согласились внести свой вклад в миссию в Красном море. На заседании Комитет Евросоюза по политике и безопасности единогласно одобрил расширение операции «Аталанта», однако на следующий день власти Испании заблокировали участие ЕС в миссии против хуситов, сообщил El Condifencial. Причину этого решения в Мадриде не уточнили, писало издание.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Из-за этого крупные судоходные компании перенаправили свои суда в обход Красного моря — более длинными маршрутами вокруг Африки, а нефтегазовая компания BP приостановила перевозки нефти через этот район.

В Белом доме США считают, что в подготовку нападений хуситов на коммерческие суда «глубоко вовлечен» Иран. По данным The Wall Street Journal, Тегеран обеспечил боевиков разведданными и необходимым оружием. В Иране обвинения отрицают, хуситы также заявили, что не нуждаются в помощи этой страны.