Драги заявил, что только Путин может закончить боевые действия на Украине
Достичь мирного разрешения конфликта на Украине будет непросто, только президент Владимир Путин может закончить боевые действия, считает экс-глава итальянского правительства Италии Марио Драги. Об этом он заявил в интервью газете La Corriera della Sera.
«Перспективы мира трудны, даже если многое изменилось за последний период: каналы связи стали гораздо более открытыми, а Китай, кажется, больше участвует в организации переговоров. <...> Но только президент Путин может положить конец [этому]», — убежден Драги.
Бывший премьер отметил, что его правительство в данном конфликте всегда стремилось к дипломатии, подчеркнул важность договоренностей по вывозу зерна в рамках «черноморской инициативы». Но Москва пока показала, что не стремится к мирному урегулированию, заявил Драги.
По его словам, Италия, несмотря на прочные связи Рима и Москвы в прошлом, решила всецело поддержать Украину как в военном, так и в гуманитарном плане. Драги отметил, что, возможно, Россия рассчитывала на «неопределенность» Италии.
На Западе и Украине считают, что Россия не стремится к миру в конфликте, однако Москва настаивает, что готова к переговорам. «Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров», — сказал министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря.
Кремль указывал, что Киев показывает «неготовность, нежелание и неспособность» «к урегулированию проблемы невоенными методами» и обсуждению требований России, при желании властей Украины конфликт мог бы завершиться «хоть завтра».
«Должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.