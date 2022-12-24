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Драги заявил, что только Путин может закончить боевые действия на Украине

Экс-премьер Италии Драги: только Путин может закончить боевые действия на Украине
Марио Драги считает, что Москва не показывает готовности к мирным переговорам, хотя только она может завершить конфликт. Россия настаивает, что к диалогу не стремятся украинские власти
Марио Драги
Марио Драги (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Достичь мирного разрешения конфликта на Украине будет непросто, только президент Владимир Путин может закончить боевые действия, считает экс-глава итальянского правительства Италии Марио Драги. Об этом он заявил в интервью газете La Corriera della Sera.

«Перспективы мира трудны, даже если многое изменилось за последний период: каналы связи стали гораздо более открытыми, а Китай, кажется, больше участвует в организации переговоров. <...> Но только президент Путин может положить конец [этому]», — убежден Драги.

Бывший премьер отметил, что его правительство в данном конфликте всегда стремилось к дипломатии, подчеркнул важность договоренностей по вывозу зерна в рамках «черноморской инициативы». Но Москва пока показала, что не стремится к мирному урегулированию, заявил Драги.

По его словам, Италия, несмотря на прочные связи Рима и Москвы в прошлом, решила всецело поддержать Украину как в военном, так и в гуманитарном плане. Драги отметил, что, возможно, Россия рассчитывала на «неопределенность» Италии.

На Западе и Украине считают, что Россия не стремится к миру в конфликте, однако Москва настаивает, что готова к переговорам. «Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров», — сказал министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря.

Кремль указывал, что Киев показывает «неготовность, нежелание и неспособность» «к урегулированию проблемы невоенными методами» и обсуждению требований России, при желании властей Украины конфликт мог бы завершиться «хоть завтра».

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«Должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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