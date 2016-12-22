Навальный назвал число собранных для регистрации на выборах подписей

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, выдвинутый инициативной группой кандидатом в президенты России, рассказал, что для регистрации в ЦИК предварительно уже собрал 100 тыс. подписей. Об этом он сообщил после встречи со своими сторонниками в Серебряном Бору, отвечая на вопрос РБК о ходе процесса верификации подписей.

«У нас есть данные и предварительная запись о более чем 100 тыс. человек [которые готовы отдать голоса за меня в ходе сбора подписей]», — заявил Навальный. Он добавил, что, по его информации, процесс «идет удовлетворительно». Оппозиционер также рассказал, что он рассчитывает на то, что ЦИК подтвердит факт его выдвижения в начале января. «Тогда нам за 25 дней придется собирать подписи по несколько тысяч в час», — отметил он.

За несколько дней до выдвижения Навального бывший заместитель главы его московского штаба Виталий Серуканов выступил с заявлением о том, что команде оппозиционера не удается найти необходимое количество людей, предварительно готовых отдать за него голоса. Как самовыдвиженцу Навальному для регистрации на выборах нужно собрать 300 тыс подписей.

Ранее, 24 декабря, инициативная группа выдвинула Навального в качестве кандидата в президенты. За его выдвижение проголосовали 742 участника встречи, против не высказался никто.

О планах баллотироваться основатель ФБК объявил зимой прошлого года. Тогда Навальный уточнил, что решил сделать это после того, как Верховный суд отменил приговор по «делу «Кировлеса». Однако в ходе повторного рассмотрения дела оппозиционного политика приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб.

Выборы президента России состоятся 18 марта следующего года. О намерении участвовать в них, помимо Навального, уже заявили более 30 человек, в том числе нынешний президент России Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.