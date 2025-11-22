Politico узнал о возмущении ЕС из-за части об активах России в плане США

Стив Уиткофф (Фото: Marco Bello / Reuters)

В Европе раскритиковали положения мирного плана США об использовании российских активов ради восстановления Украины, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Один чиновник Евросоюза в Брюсселе скептически отозвался об этой идее, отметив, что, чего бы американский президент Дональд Трамп не хотел, у него нет полномочий размораживать активы, находящиеся в Европе.

Представитель правительства страны-члена ЕС выразил возмущение, а другой высокопоставленный политик Евросоюза заявил, что спецпосланнику Трампа Стиву «Уиткоффу нужно показаться психиатру».

Мирный план, который опубликовал украинский нардеп Алексей Гончаренко (подлинность документа не подтверждена), предполагает создание инвестиционного пакета восстановления Украины, использовании $100 млрд замороженных активов России, 50% прибыли от которых пойдет США, а также о выделении дополнительных €100 млрд от Европы и о создании Фонда развития Украины.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что Европейские страны составляют собственную мирную инициативу по российско-украинскому конфликту с более выгодными для Киева условиями, чем в американском плане.

После начала конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных средств и ценных бумаг на общую сумму около €300 млрд. Из них около $5–6 млрд находятся в США, но большая часть — в бельгийском депозитарии Euroclear. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами активы заморожены по сей день.

Брюссель хочет до конца 2025 года реализовать план, согласно которому Киеву будет предоставлен заем на €140 млрд за счет российских активов.

Накануне The Financial Times со ссылкой на источники написала, что выделение Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов, которое обсуждают европейские страны, оказалось под вопросом из-за плана США.

Бельгийские власти ранее отклоняли предложения о конфискации средств, требуя финансовых гарантий от других стран ЕС на случай ответных действий со стороны России. Euroclear заявила о готовности бороться с конфискацией через суды. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС готов взять на себя риски возможных ответных действий России.

Россия предупреждала о возможных судебных разбирательствах в случае изъятия активов, назвав это воровством. В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. Bloomberg сообщал, что эта мера позволит России национализировать и быстро продать иностранные активы, если Евросоюз конфискует заблокированные средства.

Материал дополняется