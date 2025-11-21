FT узнала об угрозе для «репарационного кредита» Киеву из-за плана Трампа

В плане Трампа также есть пункты об использовании замороженных российских активов, и их перенаправление ставит под вопрос «репарационный кредит», пишет FT. Москва считает использование своих активов неправомерным и обещает ответ

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Выделение Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов, которое обсуждают европейские страны, оказалось под вопросом из-за плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что в мирном плане Трампа есть пункты, касающиеся замороженных активов России. В его версии, которую опубликовал украинский народный депутат Алексей Гончаренко, говорится о создании инвестиционного пакета восстановления Украины, использовании $100 млрд замороженных активов России, 50% прибыли от которых пойдет США. Остальные замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты, указано в проекте плана, который обнародовал Гончаренко.

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear, еще до $5 млн — в США. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд. Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Москва не раз заявляла о готовности ответить на возможную конфискацию активов.

Перспектива перенаправления средств, за счет которых Украине хотят предоставить «репарационный кредит, на американские коммерческие проекты была бы неприятна для европейских стран, пишет FT. Для этого потребуется их согласие отказаться от российских активов, находящихся в их юрисдикциях, в пользу США и России, говорят европейские чиновники и дипломаты. Подобный сценарий они назвали немыслимым.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС, с которым поговорило Politico, заявил, что, как бы Трамп ни хотел, он не имеет полномочий размораживать активы, России находящиеся в Европе. Другой чиновник из правительства неназванной европейской страны выразил возмущение, выругавшись. Еще один высокопоставленный политик Евросоюза высказал мнение, что спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, который работал над планом, "нужно обратиться к психиатру».

Брюссель хочет до конца 2025 года реализовать план, согласно которому Киеву будет предоставлен заем на €140 млрд за счет российских активов. Украина сможет вернуть его, когда и если Россия компенсирует причиненный за время боевых действий ущерб, поэтому кредит называют «репарационным». При этом Брюссель настаивает, что план не подразумевает конфискацию средств Москвы.

В Европе изначально довольно скептически отнеслись к подготовленному США плану. Хотя напрямую европейские чиновники не критиковали предложения, многие из них публично заявили о том, что обсуждения, касающиеся Украины, невозможны без участия Киева и самого ЕС.

По информации Reuters, во время консультаций европейцы фактически выступили против мирного плана Трампа, отметив, что не поддержат требование «суровых уступок» для Киева. Reuters писал, что Украина и европейские партнеры — Франция, Германия и Британия — готовят альтернативный мирный план и хотят использовать текущую линию соприкосновения как основу для переговоров (предложение Трампа предусматривает территориальные изменения).

Президент России Владимир Путин говорил, что план Трампа может быть положен в основу урегулирования. Он пояснил, что российская сторона получила документ, но предметно он не обсуждался, поскольку Вашингтон не заручился согласием Киева на него. По словам главы государства, Украина и Европа до сих пор «мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».

Также Путин подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам, «но ее устраивает и текущая динамика на СВО».