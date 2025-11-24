Польша назвала неприемлемой часть мирного плана США для Украины
Некоторые пункты из плана США по урегулированию российско-украинского конфликта являются неприемлемыми, заявил польский премьер Дональд Туск на полях неформального саммита ЕС в Анголе. Его слова передает Onet.
«Европейская сторона полностью согласна, что 28 пунктов, представленных несколько десятков часов назад, требуют дальнейшей проработки. Некоторые из этих предложений неприемлемы. С точки зрения Польши, особенно важно, чтобы любое соглашение никоим образом не ослабило Польшу, Европу или нашу безопасность», — сказал Туск.
Польский премьер подчеркнул, что все европейские страны хотят завершения конфликта справедливым миром и поддержат Украину. Он добавил: «Распад Украины — это угроза для Польши. Надеюсь, все это понимают, в том числе и в Польше». По словам Туска, ЕС полон решимости решить вопрос заблокированных активов России в декабре.
План мирного урегулирования США предполагает, что украинская армия покинет территорию Донбасса и сократит свою численность до 600 тыс. человек. Украина откажется от интеграции в НАТО. Европейские страны затем составили два контрпредложения: от лица «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) и Евросоюза.
В последнем говорилось, что Брюссель в первую очередь выступает за прекращение огня с проведением обменов и применением системы мониторинга за нарушениями, а уже потом предлагает начать обсуждать территориальные вопросы и вопросы европейской архитектуры безопасности. В этой версии документа также не предусматривалось никаких ограничений для ВСУ.
По сведениям CNN, в Евросоюзе опасаются, что США не допустят их к переговорам по урегулированию конфликта.
«Неужели возможно достижение большого прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верь, пока не увидишь, но кое-что хорошее, возможно, происходит», — уверен президент США Дональд Трамп.
Российские власти приветствовали разработку плана. «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — сообщил 21 ноября президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что у России этот план есть.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины