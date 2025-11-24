 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Польша назвала неприемлемой часть мирного плана США для Украины

Туск: часть мирного плана США для Украины является неприемлемой
Сюжет
Военная операция на Украине
Мирная инициатива США требует дальнейшей проработки, с некоторыми ее пунктами согласиться нельзя, считает польский премьер Туск. Европа представила свои мирные предложения
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Некоторые пункты из плана США по урегулированию российско-украинского конфликта являются неприемлемыми, заявил польский премьер Дональд Туск на полях неформального саммита ЕС в Анголе. Его слова передает Onet.

«Европейская сторона полностью согласна, что 28 пунктов, представленных несколько десятков часов назад, требуют дальнейшей проработки. Некоторые из этих предложений неприемлемы. С точки зрения Польши, особенно важно, чтобы любое соглашение никоим образом не ослабило Польшу, Европу или нашу безопасность», — сказал Туск.

Польский премьер подчеркнул, что все европейские страны хотят завершения конфликта справедливым миром и поддержат Украину. Он добавил: «Распад Украины — это угроза для Польши. Надеюсь, все это понимают, в том числе и в Польше». По словам Туска, ЕС полон решимости решить вопрос заблокированных активов России в декабре.

Территории, гарантии и активы: чем отличаются мирные планы США и Европы
Политика
Фото:Emma Farge / Reuters

План мирного урегулирования США предполагает, что украинская армия покинет территорию Донбасса и сократит свою численность до 600 тыс. человек. Украина откажется от интеграции в НАТО. Европейские страны затем составили два контрпредложения: от лица «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) и Евросоюза.

В последнем говорилось, что Брюссель в первую очередь выступает за прекращение огня с проведением обменов и применением системы мониторинга за нарушениями, а уже потом предлагает начать обсуждать территориальные вопросы и вопросы европейской архитектуры безопасности. В этой версии документа также не предусматривалось никаких ограничений для ВСУ.

По сведениям CNN, в Евросоюзе опасаются, что США не допустят их к переговорам по урегулированию конфликта.

«Неужели возможно достижение большого прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верь, пока не увидишь, но кое-что хорошее, возможно, происходит», — уверен президент США Дональд Трамп.

Российские власти приветствовали разработку плана. «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — сообщил 21 ноября президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что у России этот план есть.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Дональд Туск мирный план
Материалы по теме
В Кремле ответили на вопрос об изменении мирного плана США по Украине
Политика
Песков заявил об отсутствии в планах переговоров с США в ближайшие дни
Политика
Территории, гарантии и активы: чем отличаются мирные планы США и Европы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 15:48 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 15:48
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло восьми Политика, 15:52
На форуме «Свой дом» обсудят развитие сегмента загородной недвижимости Отрасли, 15:51
Во Владимирской области пять человек умерли, выпив техническую жидкость Общество, 15:47
Чибис заявил Путину, что развитие Арктики сравнимо с освоением космоса Политика, 15:42
ВККС дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трех судей Общество, 15:42
Axios узнал, почему с мирным планом в Киев США отправили Дрисколла Политика, 15:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Глава биткоин-фонда сообщил о блокировке счетов банком JPMorgan Крипто, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
На подлете к Москве сбили еще два беспилотника Политика, 15:39
3I/ATLAS приблизилась к Земле на расстояние меньше 300 млн км Технологии и медиа, 15:38
Что готовы терпеть на работе мужчины и почему увольняются женщины Образование, 15:36
Заседание сената Австралии прервали на 1,5 часа из-за сенатора в парандже Политика, 15:34
Почему HR-автоматизация становится ключом к устойчивости бизнеса Отрасли, 15:33