В ЕК сочли «более актуальным» вопрос использования активов России

Евросоюз считает переговоры об использовании замороженных российских активов путем выдачи Киеву «репарационного кредита» «еще более актуальными» на фоне обсуждения мирного плана. Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает The Guardian.

По ее словам, Брюссель приветствует конструктивный прогресс, достигнутый на текущем этапе переговоров по Украине, однако «критически важно, чтобы <...> Россия заплатила за разрушения». Поэтому проведенные встречи по Украине показали, что «еще многое предстоит сделать», добавила она.

США несколько дней назад представили свой мирный план по урегулированию на Украине из 28 пунктов. Европа в ответ подготовила альтернативное предложение. 23 ноября американский план обсуждался делегациями США и Украины в Женеве.

В этом плане, представленном ранее, были пункты, касающиеся замороженных активов России, в частности, в нем говорится о создании инвестиционного пакета восстановления Украины, об использовании $100 млрд замороженных активов Москвы, 50% прибыли от которых пойдет США. Остальные замороженные российские активы должны пойти на совместные американо-российские проекты.

Часть об использовании российских активов ради восстановления Украины вызвала возмущение европейских чиновников, писало Politico. Один из них, скептически оценив идею, отметил, что, чего бы американский президент Дональд Трамп ни хотел, у него нет полномочий размораживать активы, находящиеся в Европе.

Financial Times также сообщила, что перспектива перенаправления средств, за счет которых ЕС намеревался предоставить Украине «репарационный кредит», на американские коммерческие проекты была бы неприятна для европейских стран. Для этого потребуется их согласие отказаться от российских активов, находящихся в их юрисдикциях, в пользу США и России, пояснили чиновники и дипломаты. Подобный сценарий они назвали немыслимым.

Брюссель хочет до конца 2025 года реализовать план, согласно которому Киеву будет предоставлен заем на €140 млрд за счет российских активов. Украина сможет вернуть его, когда и если Россия компенсирует причиненный за время боевых действий ущерб, поэтому кредит называют «репарационным». При этом Брюссель настаивает, что план не подразумевает конфискацию средств Москвы.

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear, еще до $5 млн — в США. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

Президент России Владимир Путин говорил, что план США может быть положен в основу урегулирования. Однако российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Москва не раз заявляла о готовности ответить на их возможную конфискацию.

«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», — сообщил 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.