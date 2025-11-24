 Перейти к основному контенту
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву

Военные сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил Собянин. В столичных аэропортах после этого вводили кратковременные ограничения полетов
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Силы ПВО сбили беспилотник, который пытался атаковать Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в телеграм-канале.

Росавиация сообщила в 12:48 мск, что в Домодедово вводились ограничения на прием и отправку рейсов. Спустя шесть минут ведомство заявило, что они сняты. В то же время Росавиация рассказала о введении ограничений в Жуковском.

Еще через 11 минут — в 13:05 мск в Шереметьево также ввели временные ограничения. В ту же минуту их отменили в Жуковском. Запрет полетов в Шереметьево перестал действовать спустя еще десять минут — в 13:15 мск.

За ночь над российскими регионами уничтожили 93 дрона ВСУ
Политика
В ночь на 24 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе над Белгородской и Нижегородской областями и Краснодарским краем.

До этого российские военные уничтожили в ночь на 23 ноября два беспилотника, которые летели на Москву. Утром ограничения вводили в Жуковском и Внуково.

В прошлый раз беспилотники, летевшие на Москву, уничтожили во вторник, 18 ноября. Всего в тот вечер на подлете к столице сбили четыре дрона. Кроме того, во Внуково, Шереметьево и Домодедово в тот день вводили ограничения на выпуск и прием рейсов.

На атакованной дронами ГРЭС в Шатуре потушили пожар
Политика

До Московского региона украинские беспилотники начали долетать через год после начала военной операции. 28 февраля 2023 года первый дрон упал близ деревни Губастово под Коломной. А первая атака непосредственно на Москву произошла в ночь на 3 мая 2023-го. Два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю.

