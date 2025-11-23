На атакованной дронами ГРЭС в Шатуре потушили пожар

Video

Специалисты экстренных служб потушили пожар на Шатурской ГРЭС, подвергшейся налету беспилотников. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пожар на ГРЭС ликвидирован. Сейчас идет дотушивание и охлаждение, полная ликвидация последствий запланирована к 17:00», — написал он.

По словам губернатора, в округ направили 20 блочно-модульных котельных. Воробьев отметил, что приоритетом для восстановления теплоснабжения являются объекты здравоохранения и пансионат для пожилых людей. Для подключения тепла в больницу были задействованы три бригады областной аварийно-восстановительной службы и шесть бригад Мособлводоканала.

«Уже начали монтаж врезок в теплотрассу, в течение двух часов запустим циркуляцию. Параллельно запускаем подачу тепла в микрорайон Керва», — добавил Воробьев.

Он отметил, что для ускорения работ были направлены 20 аварийных бригад из соседних округов. При необходимости жителям обеспечат обогреватели и дополнительные источники тепла, заключил глава региона.

Утром 23 ноября ГРЭС подверглась налету беспилотников. В результате падения нескольких БПЛА на территорию станции возник пожар. Как сообщали в региональном МЧС, дежурные получили сообщение о возгорании четырех трансформаторов. Когда пожарные прибыли на место, горели три устройства.

Воробьев заявил, что электроснабжение не было нарушено благодаря переключению на резервные линии. Вода и канализация также работают в штатном режиме. Глава региона сообщил, что специалисты принимают меры для восстановления теплоснабжения.