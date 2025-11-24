 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над российскими регионами уничтожили 93 дрона ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 45 — сбили над территорией Белгородской области. Над Краснодарским краем уничтожили девять беспилотников, над Нижегородской — семь, над Воронежской — 4.

Над акваторией Черного моря сбили 20 дронов, над Азовским морем — восемь.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС
Политика
Шатурская ГРЭС

На фоне атак беспилотников в аэропортах Нижнего Новгорода, Пензы и Тамбова вводились ограничения на прием и выпуск рейсов. На момент публикации все воздушные гавани возобновили полеты.

В период с 13:00 до 20:00 23 ноября мск силы ПВО уничтожили 40 беспилотников, из них 26 сбили над акваторией Черного моря, восемь — над Крымом, шесть — над Белгородской областью.

