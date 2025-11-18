На подлете к Москве сбили четвертый беспилотник
Средства ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, число сбитых вечером 18 ноября дронов достигло четырех.
О первом уничтоженном дроне Собянин сообщил в 18:23 мск, о втором, «атаковавшем Москву», в 18:42 мск, о третьем — в 18:59 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Вечером 18 ноября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал об ограничениях на выпуск и прием рейсов в трех аэропортах Москвы — Внуково, Шереметьево и Домодедово. Вскоре эти авиагавани возобновили полеты.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist
Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО
В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»
Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады
FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе