На подлете к Москве сбили четвертый беспилотник

Москва (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Средства ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, число сбитых вечером 18 ноября дронов достигло четырех.

О первом уничтоженном дроне Собянин сообщил в 18:23 мск, о втором, «атаковавшем Москву», в 18:42 мск, о третьем — в 18:59 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Вечером 18 ноября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал об ограничениях на выпуск и прием рейсов в трех аэропортах Москвы — Внуково, Шереметьево Домодедово . Вскоре эти авиагавани возобновили полеты.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

