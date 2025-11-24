The Telegraph сравнил планы ЕС и США по миру на Украине

Европа и США по-разному смотрят на вопросы территорий, численности украинской армии, а также американской прибыли от инвестирования в Украину российских активов, пишет The Telegraph

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

План Евросоюза по прекращению российско-украинского конфликта частично отвечает российским требованиям и во многом схож с американской версией документа, но есть и существенные различия, пишет The Telegraph.

В европейском плане содержатся такие уступки, как ограничение численности украинской армии и обязательное проведение выборов, а также иные положения, вплоть до формулировок, совпадающих с документом США. Например, пункт о том, что после заключения мирного соглашения Россия будет принята в «Большую семерку», которая снова станет «Большой восьмеркой».

Ключевым различием является вопрос вступления Украины в НАТО. Американский план блокировал ее интеграцию в альянс, тогда как в европейском сказано: «Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса». Как пишет The Telegraph, этим европейские страны констатируют отсутствие единогласной позиции.

Другим важным расхождением позиций Европы и США стал территориальный вопрос. Американский план предусматривает передачу Донбасса в пользу России и официальное признание российского суверенитета над Крымом, а также заморозку линий фронта в Херсонской и Запорожской областях. ЕС предлагает, чтобы переговоры о территориальных обменах «начинались с линии соприкосновения», чтобы сократить площадь территорий, на которые может претендовать Россия, отмечает The Telegraph. «После согласования будущих территориальных соглашений Российская Федерация и Украина обязуются не менять эти соглашения силой», — сказано в европейском документе.

Территориальный вопрос. План США: 1. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами.

2. Херсон и Запорожье будут заморожены вдоль линии соприкосновения, что будет означать фактическое признание вдоль линии соприкосновения.

3. Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов.

4. Украинские войска выведут свои войска из контролируемой ими части Донецкой области, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной территорией Российской Федерации. Российские войска не войдут в эту демилитаризованную зону. Контрпредложение Европы: Украина обязуется не возвращать территории военным путем. Переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения.

Численность украинских вооруженных сил в новой версии европейского плана составляет 800 тыс. человек «в мирное время», тогда как американский план предполагает лимит в 600 тыс. человек.

Сейчас в ВСУ служат 850 тыс. человек, и даже при сокращении численности армия Украины останется одной из крупнейших в мире. Кроме того, это существенно больше, чем Россия требовала на переговорах в Стамбуле в 2022 году (85 тыс. в мирное время), напоминает издание.

В европейский план не попал пункт, по которому США получают 50% будущей прибыли от заблокированных российских активов, направленных на восстановление Украины.

Среди важнейших условий для Украины находятся гарантии безопасности на случай возобновления боевых действий. Оба плана признают необходимость их предоставления: ЕС обещает, что гарантии будут «надежными», а США — «прочными». Более того, Европа предлагает США взять на себя обязательства, схожие с пунктом о коллективной обороне из Договора НАТО.

США требуют от Украины согласиться на план до четверга, 27 ноября. «У меня было много дедлайнов, но если дела идут хорошо, то сроки, как правило, откладываются. Но четверг — это крайний срок», — сказал президент США Дональд Трамп.

Российская сторона готова к диалогу «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — сказал президент Владимир Путин, комментируя американский мирный план на прошлой неделе.