Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио поделился деталями плана США по мирному урегулированию на Украине

Рубио: мирный план в зависимости от версии состоит из 26 или 28 пунктов
Сюжет
Военная операция на Украине

Мирный план по Украине администрации президента США Дональда Трампа включает в себя 26 или 28 пунктов, в зависимости от его версии, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио. Трансляция доступна на YouTube-канале PBS News.

«Двадцать восемь или двадцать шесть пунктов, в зависимости от того, какая версия», — сказал госсекретарь по итогам встречи по украинскому урегулированию с европейскими и киевскими представителями.

Рубио заявил о «праве голоса» России в мирном плане
Политика
Марко Рубио

Вашингтон и Киев ощутимо продвинулись вперед в достижении возможного соглашения по мирному плану США, ранее сообщили Axios официальные представители обеих сторон.

По данным портала, после нескольких часов переговоров в Женеве госсекретарь Марко Рубио и глава офиса украинского президента Андрей Ермак отметили, что диалог оказался результативным. Ермак назвал встречу «очень продуктивной сессией со значительным прогрессом». Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры были «самыми продуктивными и содержательными на данный момент». Детали встречи Рубио пообещал раскрыть позднее.

Американская делегация, в которую вошли министр армии Дэн Дрисколл, Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф, 23 ноября в Женеве обсудила с украинской стороной план прекращения конфликта. Его текст ранее опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, а Белый дом подтвердил его подлинность.

Итоговый вариант мирного плана должен получить согласие Киева, Москвы и Вашингтона.

Позднее стало известно, что ЕС подготовил собственный проект мирного соглашения, состоящий из 24 пунктов. Он включает в себя, в частности, обсуждение территорий по текущей линии соприкосновения и гарантии безопасности Украине со стороны США по модели ст. 5 Устава НАТО.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Марко Рубио Украина США мирный план
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
