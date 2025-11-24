Рубио поделился деталями плана США по мирному урегулированию на Украине

Рубио: мирный план в зависимости от версии состоит из 26 или 28 пунктов

Мирный план по Украине администрации президента США Дональда Трампа включает в себя 26 или 28 пунктов, в зависимости от его версии, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио. Трансляция доступна на YouTube-канале PBS News.

«Двадцать восемь или двадцать шесть пунктов, в зависимости от того, какая версия», — сказал госсекретарь по итогам встречи по украинскому урегулированию с европейскими и киевскими представителями.

Вашингтон и Киев ощутимо продвинулись вперед в достижении возможного соглашения по мирному плану США, ранее сообщили Axios официальные представители обеих сторон.

По данным портала, после нескольких часов переговоров в Женеве госсекретарь Марко Рубио и глава офиса украинского президента Андрей Ермак отметили, что диалог оказался результативным. Ермак назвал встречу «очень продуктивной сессией со значительным прогрессом». Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры были «самыми продуктивными и содержательными на данный момент». Детали встречи Рубио пообещал раскрыть позднее.

Американская делегация, в которую вошли министр армии Дэн Дрисколл, Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф, 23 ноября в Женеве обсудила с украинской стороной план прекращения конфликта. Его текст ранее опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, а Белый дом подтвердил его подлинность.

Итоговый вариант мирного плана должен получить согласие Киева, Москвы и Вашингтона.

Позднее стало известно, что ЕС подготовил собственный проект мирного соглашения, состоящий из 24 пунктов. Он включает в себя, в частности, обсуждение территорий по текущей линии соприкосновения и гарантии безопасности Украине со стороны США по модели ст. 5 Устава НАТО.