Военная операция на Украине⁠,
0

WP узнала, что Вашингтон дал понять Киеву о своем плане

WP: США дали понять Украине, что хотят скорейшего достижения мирного соглашения
Сюжет
Военная операция на Украине
США требуют от Украины как можно скорее подписать мирное соглашение с Россией и угрожают приостановить военную помощь, если этого не произойдет. Ранее Трамп назвал подходящим дедлайном 27 ноября
Фото: Eric Lee / Getty Images
Фото: Eric Lee / Getty Images

Соединенные Штаты дали Украине понять, что они хотят скорейшего заключения мирного соглашения с Россией и угроза приостановления американской помощи «крайне серьезна», пишет The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Способность команды президента США Дональда Трампа достичь соглашения с украинскими и европейскими партнерами до наступления установленного американской стороной срока остается под вопросом, говорится в материале.

Хотя республиканец отрицательно отвечал на вопрос, является ли предложение Украине последним, он назвал 27 ноября, на которое выпадает День благодарения, «подходящим сроком», чтобы Киев на него согласился.

О том, что Украина находится под «чрезвычайным давлением» и вынуждена согласиться на сделку к этому числу на фоне угроз Вашингтона прекратить помощь, ранее рассказал WP дипломат.

«Существует стойкое заблуждение, что у Соединенных Штатов есть огромные запасы боеприпасов, которые мы можем отправить на Украину, что существует волшебный пакет санкций, который заставит Россию закончить конфликт, и что Украина способна продолжать боевые действия до полной победы», — сказал экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл.

Рубио заявил о желании США согласовать мирный план «как можно скорее»
Политика
Марко Рубио

Он добавил, что такие представления не соответствуют действительности и нужно «конструктивно рассмотреть некоторые реалистичные предложения, которые выдвигают американские официальные лица». Те, кто пытается сорвать предложенное США соглашение, хотят, чтобы конфликт продолжался, подчеркнул Колдуэлл.

Другие источники газеты отмечают, что мирный план вызвал противоречия в Белом доме. Вашингтон был «почти застигнут врасплох» действиями спецпосланника Уиткоффа (он работал над планом урегулирования), сказал один из чиновников. При этом президент мало вовлечен в детали мирного плана, добавил он.

«Вы говорите ему: «Я попробую заключить сделку». Он скажет: «Отлично, посмотри, что у тебя получится». Вот какой уровень детализации у него есть», — сказал чиновник.

Москва открыта к диалогу «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — сказал президент России Владимир Путин, комментируя американский мирный план на прошлой неделе.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

