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Генпрокуратура признала нежелательным «Свободный университет»

Генпрокуратура признала нежелательной организацией латвийский «Свободный университет»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура признала нежелательной организацией латвийский «Свободный университет», сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что располагающийся на территории Латвии университет основан гражданами России, включая тех, кто был признан иностранными агентами.

«Профессорско-преподавательский состав данного учебного заведения популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими. Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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