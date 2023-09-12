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Обвиненного в терроризме журналиста из Дагестана приговорили к 17 годам

Суд приговорил обвиненного в терроризме журналиста Гаджиева к 17 годам
Дагестанского журналиста Гаджиева и еще двух фигурантов дела, обвиняемых в финансировании запрещенного «Исламского государства» и в террористической деятельности, приговорили к лишению свободы на сроки от 17 до 18 лет
Абдулмумин Гаджиев
Абдулмумин Гаджиев (Фото: ibndakik / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Ростовский окружной военный суд огласил приговоры троим фигурантам дела о терроризме — журналисту дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, экс-главе благотворительного фонда «Ансар» Абубакару Ризванову и программисту Кемалу Тамбиеву.

Их обвинили по ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности запрещенной организации); ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 4 ст. 205.1 (организация теракта, захвата заложника или обучения в террористических целях) УК России.

Гаджиева приговорили к 17 годам, Ризванова — к 18, а Тамбиева — к 17,5 года колонии строгого режима, сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда. Все осужденные должны провести в тюрьме семь лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии следствия, с 2009 по 2013 год осужденные и иные лица собирали деньги через созданные в России, Турции и Швеции благотворительные фонды «для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований». Всего на счета фондов поступило 67 855 615 руб., из которых не менее $204 789 и 48 410 турецких лир было передано для осуществления террористической деятельности, рассказали в суде. Кроме того, осужденные принимали участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Следствие утверждает, что Гаджиев, будучи редактором отдела религии общественно-политической еженедельной газеты «Черновик», рассказывал о «якобы благотворительной, бескорыстной деятельности». Ризванов вместе с иным лицом участвовал в создании благотворительного фонда, а после этого распределял поступающие средства. В свою очередь, Тамбиев «взял на себя обязательства по созданию и администрированию групп в сети интернет, а также сбор денежных средств на расчетные счета в электронных платежных системах».

Подсудимые не признали вину и заявили о непричастности как к инкриминируемым действиям, так и к какой-либо другой противоправной деятельности.

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Гаджиев был задержан и затем арестован в июне 2019 года. По версии следствия, журналист перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского. «Новая газета» называла его «вербовщиком» и сборщиком денег для «Исламского государства». Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев) — исламский проповедник, в 2014 году был обвинен в терроризме и объявлен Россией в международный розыск.

Как рассказывал тогда адвокат Гаджиева Арсен Магомедов, его подзащитному вменяли финансирование ИГ еще в 2013 году, а незаконной организация была признана годом позже. При этом Гаджиев на заседании суда говорил, что отправлял средства только в благотворительный фонд «Надежда», который помогает больным детям.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
журналист Дагестан терроризм Исламское государство
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