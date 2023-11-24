Эстония нашла способ не допустить наплыва беженцев в страну

Власти Эстонии не впускают в страну людей, которые потенциально могут попросить у властей убежища, и останавливают их на государственной границе, заявил Yle начальник отдела пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар.

Как уточняет портал, прошение о предоставлении убежища прибывшие в страну могут подать только на территории государства. В течение последней недели въехать в Эстонию пытались 30 просителей убежища, однако их не пропустили в страну, передает телерадиокомпания.

По ее данным, большинство желающих пересечь российско-эстонскую границу пытаются сделать это через КПП в городе Нарве. Там государственная граница проходит по одноименной реке, приезжим нужно пересечь мост, поэтому властям легко пресекать въезд, пишет Yle.

Коммусаар в свою очередь подчеркнул, что Эстония не оставит женщин, детей и стариков «мерзнуть на границе» по гуманитарным соображениям.

Ранее Финляндия объявила о закрытии почти всех пунктов пропуска на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи» в Мурманской области. Четыре из них не работают с 18 ноября, еще три закроют 25 ноября. Пункты пропуска будут закрыты на четыре месяца (с середины ноября до середины февраля 2024 года). Финские власти объяснили, что решение было принято из-за резко возросшего числа граждан стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Финляндию со стороны России без необходимых документов.

МИД России назвал закрытие КПП деструктивной идеей и выразил готовность работать с финской стороной для решения проблемы.

Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс отмечал, что власти страны пока не приняли решение о закрытии пунктов пропуска на восточной границе, так как не считают ситуацию достаточно серьезной. Однако, если давление на эстонскую границу усилится из-за решения Хельсинки закрыть большинство КПП на границе с Россией, Таллин может пересмотреть политику, говорил он.

Закрытие единственного КПП на границе с Россией — «Стурскуг» (с российской стороны — МАПП «Борисоглебск» в Мурманской области) также допустила Норвегия.