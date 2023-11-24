Часть мигрантов, которых не пустили в Финляндию, решили остаться в России
До закрытия властями Финляндии пропускного пункта «Салла» («Келлоселькя» с российской стороны) из Мурманской области через него успели выехать 58 человек, еще 55 иностранцев перевезут к остающемуся отрытым КПП «Райя-Йоосеппи» («Лотта»), а почти 200 иностранных граждан решили остаться в России, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона (там находятся и закрытый «Келлоселькя», и все еще открытый «Лотта») Андрей Чибис.
Для иностранцев, которые решили остаться в России, организовали автобусы до Санкт-Петербурга. «У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране», — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что ситуация у КПП «Салла» («Келлоселькя») полностью урегулирована.
Финляндия 24 ноября решила закрыть еще три пограничных пункта с Россией, с 18 ноября была прекращена работа четырех КПП на юго-востоке страны. Единственным открытым пунктом пропуска на границе остается «Райя-Йоосеппи» («Лотта»).
Закрытие восьми из девяти КПП с Россией финская погранслужба связывает с тем, что нелегальная иммиграция на восточной границе «значительно возросла». Это представляет собой серьезную угрозу порядку и национальной безопасности Финляндии, считают в ведомстве. Решение о закрытии пропускных пунктов действует до февраля 2024 года.
Хельсинки заявлял, что российская сторона помогает мигрантам добраться до границы, действия Москвы президент Финляндии Саули Ниинистё связывал со сближением его страны с США. Премьер-министр Петтери Орпо говорил, что с Россией велись переговоры по дипломатическим каналам, однако они не дали результата.
Обвинения финских властей в Кремле сочли надуманными. «Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает. Потому что с Финляндией у нас давние очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
МИД России выразил протест Хельсинки из-за решения закрыть КПП.
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