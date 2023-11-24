Al Jazeera сообщила об обстреле палестинских беженцев во время перемирия

Сектор Газа (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по беженцам во время объявленного перемирия, два человека, пытавшиеся вернуться на север сектора Газа, погибли. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на собственного корреспондента.

Как отмечает телеканал, ЦАХАЛ ранее сбросили листовки с предупреждением, чтобы палестинские беженцы не пытались вернуться в северные районы анклава во время гуманитарного перемирия. Тем не менее, отмечает Al Jazeera, некоторые попытались воспользоваться такой возможностью и были ранены или убиты.

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