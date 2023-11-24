В Израиле у границы с Газой на фоне перемирия объявили воздушную тревогу
В Израиле у границы с сектором Газа прозвучали сигналы воздушной тревоги, сообщила армия обороны страны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
«Сирены прозвучали в общинах близ сектора Газа», — сказано в сообщении. Как отмечает Times of Israel, сигналы звучат в кибуцах (общинах) Киссуфим и Эйн-Хашлоша на юге Израиля.
ЦАХАЛ сделала соответствующее предупреждение после начала перемирия в секторе Газа, о котором Израиль договорился с палестинской группировкой ХАМАС. Оно началось в 8:00 мск (7:00 по местному времени).
Соглашение Израиля и ХАМАС предполагает паузу в боевых действиях, обмен захваченных группировкой заложников на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также полное прекращение полетов авиации Израиля над южной частью Газы и над севером региона и в городе Газа с 10:00 до 16:00 по местному времени (11:00–17:00 мск).
Режим перемирия должен длиться четыре дня, до 27 ноября включительно. В течение этого времени ХАМАС освободит 50 заложников группами по 12–13 человек, первая должна быть отпущена в 16:00 (17:00 мск) 24 ноября. Израиль в обмен обязался выпустить 150 палестинских заключенных.
Кроме того, Израиль пообещал освободить еще до 150 палестинцев в обмен на еще до 50 удерживаемых ХАМАС заложников. Каждый раз после освобождения новых десяти человек режим прекращения огня будет продлеваться на 24 часа.
ХАМАС ранее заявлял, что его вооруженное крыло и другие «палестинские группировки» прекратят «всю военную деятельность», когда перемирие вступит в силу. Сделка считается действующей с момента передачи первой группы заложников. Максимальная продолжительность режима прекращения огня не может превышать десять дней.
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