Минобороны Израиля оценило минимальную длительность войны с ХАМАС
Министр обороны Израиля Йоав Галлант в общении с израильскими военнослужащими заявил, что как только закончится короткое временное перемирие с ХАМАС, ЦАХАЛ возобновит «интенсивные» боевые действия еще как минимум на два месяца.
«То, что вы увидите в ближайшие дни, — это в первую очередь освобождение заложников. Эта передышка будет короткой», — сказал Галлант бойцам 13-го диверсионного подразделения ВМФ «Шайетет», его слова приводит Times of Israel.
По его словам, за время перемирия израильские войска должны подготовиться к новым боям и пополнить запасы оружия.
«Продолжение [войны] будет, потому что нам нужно добиться победы и возвращения остальных заложников, они вернутся только при давлении [на ХАМАС]», — подчеркнул он.
Перемирие в секторе Газа должно начаться в 7:00 (8:00 мск) 24 ноября. Соглашение о перемирии разделено на два этапа. Первый предусматривает прекращение огня на четыре дня. За это время движение освободит 50 заложников группами по 12–13 человек, а Израиль выпустит 150 палестинских заключенных. С обеих сторон освобождаются женщины и несовершеннолетние. На втором этапе израильская сторона пообещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа выйдут еще до 50 заложников. За десять каждых дополнительно освобожденных режим прекращения огня будет продлен на 24 часа.
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