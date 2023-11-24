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Политика ,  
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Кожемяко и Лукашенко предлагали Сапеге и Протасевичу пожениться

Кожемяко рассказал, как с Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
Губернатор Приморья Кожемяко и президент Белоруссии Лукашенко предлагали создателю телеграм-канала Nexta Протасевичу жениться на его девушке Сапега, чтобы обоих выпустить, но тот отказался
Александр Лукашенко и&nbsp;Олег Кожемяко
Александр Лукашенко и Олег Кожемяко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагал пожениться создателю телеграм-канала Nexta Роману Протасевичу и его бывшей девушке россиянке Софье Сапеге.

По словам главы региона, он общался с девушкой, чтобы понять мотивацию той и цели при содействии Протасевичу во время массовых акций протеста в Белоруссии в 2020 году.

«Просто влюбилась в парня этого [Протасевича]. Он ее кинул. Я с Александром Григорьевичем [Лукашенко] разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он [Протасевич] от нее отказался», — рассказал глава Приморья (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас Сапега живет с родителями в России и у нее все хорошо, заключил Кожемяко.

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Софья Сапега (в центре) с адвокатом

Телеграм-канал Nexta освещал и координировал массовые акции протеста, проходившие в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года. Протасевич вел деятельность из-за границы, но в мае 2021-го самолет Ryanair, на котором он и Сапега летели в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Оба были задержаны.

После задержания Протасевич признал вину в организации массовых протестов. По данным телеграм-канала Baza, он также дал показания о деятельности Сапеги, рассказав, что та занималась деанонимизацией сотрудников силовых ведомств через сервис «Глаз Бога» и получила за эту работу $5 тыс.

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В результате Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы, Сапегу — к шести годам заключения в колонии общего режима.

Спустя несколько дней после того, как Сапеге вынесли приговор, Протасевич сообщил, что расстался с ней, что обоих «уже примерно семь месяцев фактически ничего не связывает» и что уже успел жениться на другой девушке.

Позднее, 22 мая этого года, экс-главред Nexta сообщил, что был помилован Лукашенко. 7 июня белорусский президент помиловал Сапегу, после чего ее передали России.

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Олег Кожемяко Александр Лукашенко Белоруссия Софья Сапега Роман Протасевич
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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