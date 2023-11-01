WSJ рассказала о недооценке ХАМАС разведкой США после атак 11 сентября

После терактов, жертвами которых стали почти 3 тыс. человек, Вашингтон сосредоточил внимание на боевиках «Аль-Каиды» и ИГ, а контроль над слежкой за ХАМАС передали Израилю. Собеседники WSJ считают, что США недооценили угрозу

Cпецслужбы США после терактов 11 сентября 2001 года практически перестали отслеживать деятельность ХАМАС и других радикальных палестинских группировок, вместо этого сосредоточившись на боевиках «Аль-Каиды», а позднее — «Исламского государства» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с работой разведки.

11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила в США четыре пассажирских самолета. Два протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один врезался в здание Пентагона, а еще один разбился в Пенсильвании, после того как пассажиры и экипаж попытались обезвредить террористов. В результате погибли 2977 человек. Ответственность за теракты взяла на себя «Аль-Каида».

Вашингтон посчитал, что ХАМАС не несет прямой опасности для Соединенных Штатов; перед разведкой стояли другие приоритетные задачи, пишет WSJ. США переложили ответственность за слежку за группировкой на Израиль, поскольку были уверены, что службы безопасности страны способны отследить угрозу.

Чиновники, опрошенные WSJ, считают, что тогда США недооценили риски для страны. Газета напоминает, что, по данным американских властей, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли более 30 американских граждан, еще десять пропали без вести.

Как сообщили собеседники WSJ, сотрудники спецслужб США, в основном ЦРУ, следили за событиями в секторе Газа до 7 октября, но по большей части полагались на израильских коллег, которые могли проникнуть на подконтрольную ХАМАС территорию и прослушивать разговоры боевиков. Ни сектор Газа, ни палестинская группировка не были упомянуты в ежегодном отчете американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах», обнародованном в феврале. В статье советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана для журнала Foreign Affairs от 2 октября говорилось, что ситуация на Ближнем Востоке «спокойнее, чем была на протяжении десятилетий» (после атаки ХАМАС статью на сайте журнала обновили, ее предыдущий вариант, который вышел в печатной версии, доступен в формате PDF).

«Что касается провала разведки, за который действительно ответственность в основном лежит на Израиле, я думаю, мы также должны разделить вину за то, что пропустили это событие [атаку ХАМАС]», — сказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос. По его словам, передача контроля над слежкой за ХАМАС Израилю «имела последствия».

The New York Times со ссылкой на источники писала, что данных о подготовке ХАМАС к войне с Израилем не было ни у западных спецслужб, ни у израильских. Провал в работе признали глава Управления военной разведки Израиля (Аман) Аарон Халива и глава Общей службы безопасности (Шабак) Ронен Бар.