Балицкий сообщил о веерных отключениях электричества в Энергодаре

В городе существуют проблемы с отоплением, подачу тепла обеспечивают резервные мощности. Специалисты работают над восстановлением работы всех систем, отметил врио губернатора Запорожской области

Запорожская АЭС (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В городе Энергодар (Запорожская область) проходят веерные отключения электроэнергии, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС работают на малой мощности, отопление в городе обеспечивают дизель-генераторы, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Местные специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин, стабильная работа систем отопления будет налажена завтра, пообещал чиновник.

Балицкий уточнил, что 23 сентября по населенному пункту Каменка-Днепровская (5 км от Энергодара) артиллерия ВСУ нанесла 16 ударов.

Энергодар — город в северо-западной части Запорожской области Украины, расположен на левом берегу реки Днепр. Под контроль России перешел в конце февраля. В черте города находится Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе.

«Внимательно следим за работой всех служб города, оперативно реагируем на любые возникающие сложности в условиях не прекращающихся атак со стороны террористического киевского режима», — заявил врио главы региона.

Власти Энергодара неоднократно сообщали об обстрелах ВСУ и повреждениях гражданской инфраструктуры. Из-за этого город регулярно остается без света и воды. Так произошло после обстрела в середине октября, когда была повреждена местная ТЭС.

Обстрелам регулярно подвергается Запорожская АЭС. Об обстрелах 19 и 20 ноября сообщили в МАГАТЭ. Глава организации Рафаэль Гросси назвал это одним из самых серьезных подобных инцидентов на объекте за последние месяцы, на территории станции были зафиксированы значительные повреждения. 21 ноября эксперты МАГАТЭ оценили степень повреждений ЗАЭС и пришли к выводу, что ключевое оборудование не пострадало и угрозы ядерной безопасности нет. 23 ноября Гросси обсудил в Стамбуле с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым создание безопасной зоны вокруг станции.