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Энергодар остался без света и воды после обстрелов ВСУ

Энергодар обесточен, остался без воды после обстрелов украинских войск
Электричество пропало в городе и его пригородах после обстрела ТЭС. По словам Владимира Рогова, пока отремонтировать оборудование не получается из-за продолжающихся обстрелов
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Энергодар и пригороды обесточены с 8 октября после обстрелов, в городе нет воды и связи, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинские войска продолжают наносить удары, не давая отремонтировать инфраструктуру.

«В городе после вчерашних обстрелов нет электричества, связи, воды, в пригородах также. В магазинах холодильники разморозились. В больницах дизели запускаются для поддержания критических больных и для операций», — пояснил Рогов.

По его словам, подача электроэнергии в город была нарушена после того, как под обстрел попала ТЭС Энергодара. «Ремонтные бригады пытаются отремонтировать — сразу подвергаются прицельному обстрелу, как артиллерии, так и ударными дронами», — заявил он.

В областной администрации регулярно сообщают об обстрелах ТЭС, из-за которых в городе пропадает электричество. 7 октября Рогов заявил об артиллерийском обстреле, из-за которого произошел взрыв в районе распределительного устройства электростанции. Свет пропал в городе и ближайших населенных пунктах, энергосистему подключили к резервным линиям.

1 октября глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что по инфраструктуре города было нанесено «огромнейшее количество» ударов, в том числе и по ТЭС. В результате один из выпущенных снарядов попал в отводящую трубу, которая находится в километре от Запорожской АЭС.

Запорожская ТЭС — наиболее мощная на Украине. Она расположена в непосредственной близости от АЭС. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 1972 году, вторая — в 1977 году.

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Энергодар Запорожская область обстрел отключение электроэнергии
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