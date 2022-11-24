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МИД заявил, что не планирует мер из-за реакции Польши на падение ракеты

МИД: Россия не планирует скоропалительных мер из-за реакции Польши после падения ракеты
Ракета упала в Польше 15 ноября. Россия заявляла о непричастности к произошедшему. Варшава в итоге сочла произошедшее случайностью и выдвинула версию, что ракета имеет отношение к украинской системе ПВО
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Москва не планирует «скоропалительных» мер в отношении Варшавы в ответ на ее реакцию после падения ракеты на территории Польши, сообщили «РИА Новости» в МИД России.

15 ноября польский МИД запросил у России разъяснения в связи с падением ракеты в селе Пшеводув, указали в министерстве. Там указали, что Минобороны представило «исчерпывающую» информацию о непричастности российских вооруженных сил к произошедшему, а польские власти впоследствии подтвердили, что это «не было нападением России на территорию Польши».

16 ноября МИД России вызвал временного поверенного в делах Польши Яцека Щлядевского, которому был заявлен решительный протест «в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу», отметили в ведомстве.

«Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей», — заключили в МИДе.

16 ноября Минобороны сообщило о массированном ударе по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, который нанесли 15 ноября. Вечером того же дня в польском селе Пшеводув, расположенном в 8 км от границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.

Сообщения о том, что ракета является российской, Минобороны назвало «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». Президент Украины Владимир Зеленский сначала заявил, что ракета была российской, но позже сказал, что нельзя быть уверенными на этот счет на 100%. Польский президент Анджей Дуда счел произошедшее случайностью и сделал предположение, что в Польше упала «старая» советская ракета украинской системы ПВО-300. Варшава и НАТО начали расследование.

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