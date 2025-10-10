 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Появились кадры прогулки Путина с Алиевым, Токаевым и Рахмоном

Президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ вечером 9 октября прогулялись по саду в правительственной резиденции. Видеозапись опубликовал Ruptly.

В ней участвовали президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Киргизии Садыр Жапаров. Во время прогулки президенты общались.

Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в саммите СНГ
Политика

Путин прибыл в Таджикистан 8 октября для участия в саммите Россия — Центральная Азия и саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).

Второй саммит Россия — Центральная Азия завершился 9 октября, в нем также приняли участие лидеры Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана.

