СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на жилой дом в Красногорске

В результате удара дрона по жилому дому в Красногорске пострадали пять человек, число пострадавших при атаке на Белгородскую область превысило 20. Следком квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовные дела

Фото: vorobiev_live / Telegram

Главное следственное управление СК России возбудило уголовные дела по факту атак украинской армии на Белгородскую и Московскую области, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. Произошедшее квалифицировано по статье о теракте (п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Рано утром 24 октября в многоэтажке в Красногорске раздался взрыв — в одну из квартир на 14-м этаже залетел дрон. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, четверо из них госпитализированы. У троих взрослых диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vdv_volkov / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vdv_volkov / Telegram

Белгородская область подверглась массированной атаке накануне, 23 октября. Пострадали свыше 20 человек, включая 17-летнюю девушку и 16-летнего молодого человека. Утром 24 октября губернатор Вячеслав Гладков рассказал о еще одном пострадавшем: обстрелу подверглось село Графовка Шебекинского округа. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног.

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

По словам Петренко, в ходе расследования следователи установят все детали преступления, включая тех, кто причастен к атаке на российские гражданские объекты. «Следователи и криминалисты СК России на месте фиксируют обстоятельства преступлений, допрашиваются очевидцы, назначаются необходимые экспертизы», — добавила она.

Всего за прошедшую ночь над российскими регионами сбили 111 украинских беспилотников. В 9:17 мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех дронов, следовавших по направлению к Москве. Спустя час Минобороны уточнило, что над Московским регионом и Калужской областью сбили семь украинских беспилотников. На фоне угрозы атаки БПЛА аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили полеты. На момент публикации ограничения сняты.