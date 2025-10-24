СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на жилой дом в Красногорске
Главное следственное управление СК России возбудило уголовные дела по факту атак украинской армии на Белгородскую и Московскую области, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. Произошедшее квалифицировано по статье о теракте (п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Рано утром 24 октября в многоэтажке в Красногорске раздался взрыв — в одну из квартир на 14-м этаже залетел дрон. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, четверо из них госпитализированы. У троих взрослых диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.
Белгородская область подверглась массированной атаке накануне, 23 октября. Пострадали свыше 20 человек, включая 17-летнюю девушку и 16-летнего молодого человека. Утром 24 октября губернатор Вячеслав Гладков рассказал о еще одном пострадавшем: обстрелу подверглось село Графовка Шебекинского округа. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног.
По словам Петренко, в ходе расследования следователи установят все детали преступления, включая тех, кто причастен к атаке на российские гражданские объекты. «Следователи и криминалисты СК России на месте фиксируют обстоятельства преступлений, допрашиваются очевидцы, назначаются необходимые экспертизы», — добавила она.
Всего за прошедшую ночь над российскими регионами сбили 111 украинских беспилотников. В 9:17 мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех дронов, следовавших по направлению к Москве. Спустя час Минобороны уточнило, что над Московским регионом и Калужской областью сбили семь украинских беспилотников. На фоне угрозы атаки БПЛА аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили полеты. На момент публикации ограничения сняты.
