 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на жилой дом в Красногорске

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
В результате удара дрона по жилому дому в Красногорске пострадали пять человек, число пострадавших при атаке на Белгородскую область превысило 20. Следком квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовные дела
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Главное следственное управление СК России возбудило уголовные дела по факту атак украинской армии на Белгородскую и Московскую области, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. Произошедшее квалифицировано по статье о теракте (п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Рано утром 24 октября в многоэтажке в Красногорске раздался взрыв — в одну из квартир на 14-м этаже залетел дрон. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, четверо из них госпитализированы. У троих взрослых диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram

Белгородская область подверглась массированной атаке накануне, 23 октября. Пострадали свыше 20 человек, включая 17-летнюю девушку и 16-летнего молодого человека. Утром 24 октября губернатор Вячеслав Гладков рассказал о еще одном пострадавшем: обстрелу подверглось село Графовка Шебекинского округа. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног.

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

По словам Петренко, в ходе расследования следователи установят все детали преступления, включая тех, кто причастен к атаке на российские гражданские объекты. «Следователи и криминалисты СК России на месте фиксируют обстоятельства преступлений, допрашиваются очевидцы, назначаются необходимые экспертизы», — добавила она.

Всего за прошедшую ночь над российскими регионами сбили 111 украинских беспилотников. В 9:17 мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех дронов, следовавших по направлению к Москве. Спустя час Минобороны уточнило, что над Московским регионом и Калужской областью сбили семь украинских беспилотников. На фоне угрозы атаки БПЛА аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили полеты. На момент публикации ограничения сняты.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Следственный комитет уголовное дело теракт Красногорск Белгород
Материалы по теме
Один пострадавший при атаке дрона в Красногорске находится в реанимации
Политика
Над Белгородской областью за четыре часа сбили 20 беспилотников
Политика
Оперштаб развернули в Красногорске после удара БПЛА по жилому дому
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
WSJ узнала, почему Трамп передумал наказывать Китай за российскую нефть Политика, 12:17
Экс-глава штаба Пентагона заявил о «шаге до войны с Китаем» Политика, 12:17
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 12:12
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Как Московской бирже удалось оптимизировать цифровые процессы РБК Компании, 12:00
Семьям погибших при взрывах в Копейске выплатят 10 млн руб. Общество, 12:00
Дорого не значит плохо. Как узнать, за что в реальности платят клиентыПодписка на РБК, 12:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Что известно о взявшей второе золото на ЧМ гимнастке Мельниковой 11:53
Москва расширила испытания беспилотных трамваев на новые маршруты Город, 11:52
«Цифра» едет за границу: как развивается российский ИТ-экспорт Национальные проекты, 11:51
Турецкий суд отклонил иск о роспуске руководства оппозиционной партии Политика, 11:51
В федерации альпинизма сообщили о судьбе застрявших в Гималаях россиянах Спорт, 11:45
Консул заявил о тревожном числе депортированных из Таиланда россиян Общество, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42