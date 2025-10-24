В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщили в Росавиации.

Ограничения также отменены в аэропорту Калуги.

О приостановке полетов там Росавиация сообщила в 9:09. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщали в ведомстве.

Силы ПВО сбили три беспилотника, которые летели на Москву. Об этом ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин.