В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщили в Росавиации.
Ограничения также отменены в аэропорту Калуги.
О приостановке полетов там Росавиация сообщила в 9:09. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщали в ведомстве.
Силы ПВО сбили три беспилотника, которые летели на Москву. Об этом ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
