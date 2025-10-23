Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и область возросло до 20
Еще восемь человек пострадали в результате массированной атаки дронов ВСУ на Белгород и область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде количество пострадавших при атаке дрона на остановочный комплекс возросло до девяти. В городскую больницу № 2 госпитализированы две девушки — 17 и 23 лет. Последняя находится в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями живота, рук и ног; у 17-летней девушки минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Еще один пострадавший — 16-летний юноша — получил баротравму.
Также в Белгороде при атаке дрона на административное здание пострадал мужчина. У него минно-взрывная травма, а также осколочные ранения лица и грудной клетки. В Белгородском районе пострадали двое: мужчина в селе Ясные Зори с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирован в городскую больницу № 2, а 12-летний мальчик в поселке Майский получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.
В Грайворонском округе пострадали еще два человека: мужчина в селе Гора-Подол с минно-взрывной травмой и непроникающим осколочным ранением живота лечится амбулаторно, а женщина в селе Замостье получила баротравму и переведена для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода.
Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях уточняется.
Днем 23 октября Гладков сообщил о массированной атаке на регион. Вскоре он сообщил о 12 пострадавших, а также разрушениях. Так, в Стрелецком дроны дважды ударили по коммерческому объекту, ущерб также был причинен трем автомобилям и другим зданиям.
В Белгороде беспилотники повредили еще один коммерческий объект. Под ударом также оказались многоквартирный дом, социальный объект и административное здание, а также легковушка. Еще один коммерческий объект получил повреждения в поселке Октябрьском.
