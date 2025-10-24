Экс-глава штаба Пентагона заявил о «шаге до войны с Китаем»

Между Пекином и Вашингтоном почти нет надежной системы связи, которая позволила бы предотвратить военный конфликт, как это было во время холодной войны с СССР, уверен бывший замминистра обороны США

Фото: Joeal Calupitan / AP / ТАСС

США и Китай находятся в опасной близости от прямого столкновения, говорится в колонке экс-начальника штаба Пентагона (2015–2017), бывшего замминистра обороны США (2014–2015) Эрика Розенбаха для The New York Times под названием «США и Китай в одном шаге от войны». Соавтором выступил научный сотрудник Центра Белфера по науке и международным отношениям при Гарвардской школе Кеннеди Крис Ли.

Выросло количество случаев опасного сближения и перехватов авиации двух стран, «и, похоже, спада не предвидится», отмечают авторы. По их мнению, риск перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт «никогда не был столь высок».

«В отличие от эпохи американо-советского противостояния сейчас практически отсутствует система надежных систем связи в режиме реального времени между американскими и китайскими военными, которые могли бы предотвратить непреднамеренный кризис», — заявили Розенбах и Ли.

Они напомнили о столкновении в 2001 году американского самолета-разведчика и китайского истребителя. Китайский пилот погиб, а экипаж американцев был взят в плен после вынужденной посадки на острове Хайнань. Кризис между двумя странами удалось разрешить только через десять дней.

«Неясно, можно ли повторить подобное разрешение кризиса сегодня. Китай стал гораздо более уверенным и мощным, чем в 2001 году, а напряженность в отношениях с Соединенными Штатами стала еще более взрывоопасной, усугубляемой националистическим давлением с обеих сторон», — добавили эксперты.

Розенбах и Ли отмечают, что между Китаем и США на протяжении многих лет существовали «умеренные военные контакты», но они не привели к созданию надежных систем безопасности, которые были у Соединенных Штатов и Советского Союза. По их мнению, президенту США Дональду Трампу следует создать систему «регулярных, постоянных военных контактов в режиме реального времени». «Это может стать решающим фактором между войной и миром», — заключили авторы колонки.

В сентябре 2024 года начальник штаба военно-морских операций США Лиза Франкетти опубликовала свой план по повышению готовности флота к потенциальному конфликту с Китаем в 2027 году.

Навигационный план направлен на достижение двух стратегических целей: обеспечение готовности к возможной войне с КНР к 2027 году и усиление долгосрочного преимущества ВМС. Проект включает такие цели, как приведение сил в готовность путем устранения задержек в обслуживании флота, наращивание робототехники, создание новых командных центров, восстановление ключевой инфраструктуры, а также обучение и «привлечение большего количества игроков на поле боя».